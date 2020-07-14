Автор закона о наливайках решил пощадить «авторские бары»

«На базе комитета по законодательству уже создана рабочая группа, которая занимается проработкой предложений, касающихся правил продажи алкоголя в так называемых «авторских барах». Юридически такого понятия в действующем законодательстве — как федеральном, так и региональном — нет, однако необходимость особого порядка регулирования работы таких заведений назрела, и это следует из обращений самих владельцев «авторских баров». Такие заведения не всегда доставляют неудобства местным жителям, хотя бывают и исключения (здесь нужно разбираться в каждой ситуации индивидуально)», — сообщил парламентарий 14 июля в своем телеграм-канале.

Депутат ЗакСа Денис Четырбок объявил о создании рабочей группы по созданию правил для «авторских баров». Их выделят в отдельную категорию, так как не все они мешают местным жителям. Ранее Четырбок стал автором законопроекта о закрытии баров площадью менее 50 кв. метров в жилых домах.

Рабочей группе предстоит выделить в правовом поле «авторские бары», дать им определение, проработать правила работы таких заведений, а также возможность предоставления им преференций. Депутат подчеркнул обязательное требование: у местных жителей не должно быть претензий к этим заведениям.

Напомним, 8 июля Заксобрание в третьем, окончательном чтении приняло закон о «наливайках». Он предусматривает, что реализацией алкогольной продукции не смогут заниматься заведения, расположенные в жилых домах и имеющие зону обслуживания клиентов менее 50 кв. метров. Вступить в силу запрет должен с 1 января 2021 года.

При этом в первом чтении предполагалось, что минимальная площадь зоны для клиентов должна составлять 20 кв. метров, в 2,5 раза ее увеличили во втором чтении поправкой комитета по законодательству.

Законопроект грозит закрытием сотне небольших «авторских баров» и ресторанчиков в городе. На их защиту встали культурные деятели, маркетологи, футбольные болельщики.

«Фонтанка» подробно поговорила с Денисом Четырбоком, который является главой парламентского комитета по законодательству, об этой инициативе, вызвавшей в городе бурный резонанс. В числе аргументов противники законопроекта указывают на потерю рабочих мест, доходов бюджета, а также барной и гастрокультуры Петербурга.