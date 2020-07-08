Мини-барам подписали приговор с отсрочкой. Законодательное собрание запретило разливать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м в жилых домах

Принятие поправки сопровождалось дискуссией. Так, депутат Максим Резник предложил исключить вопрос из повестки. По его словам, к парламентариям поступили обращения более сотни предпринимателей. «Они говорят тревожные цифры: принятие закона приведет к выпадению 700 млн прямых доходов города и, как они оценивают, 1,4 млрд общие будут потери, 6 тысяч рабочих мест может потерять город», — сказал он. По мнению парламентария, в условиях коронавирусных ограничений создавать дополнительные сложности для бизнеса как минимум несвоевременно.

Законодательное собрание Петербурга утвердило в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях в жилых домах, чья площадь зала обслуживания менее 50 кв. м.

Автор инициативы Денис Четырбок призвал слушать голос граждан, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». По его словам, законопроект обсуждался более 1,5 лет, и никаких конкретных обращений за это время депутаты от предпринимателей не получали. Петиция в защиту мини-баров в Интернете собрала чуть боле 5000 голосов, причем большинство подписалось из солидарности с коллегами, считает Четырбок.



Однако к третьему чтению в документ была внесена отсрочка: запрет вступит в силу с 1 января. «Поправка — предмет компромисса между представителями губернатора, депутатским корпусом и представителям общественности», — отметил он.



В итоге "за" законопроект проголосовали 42 депутата, воздержался один, против высказались шестеро.

Ранее предприниматели сообщили, что в результате принятия инициативы в Петербурге может закрыться около сотни небольших баров.

