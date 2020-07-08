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08.07.2020 11:08
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Мини-барам подписали приговор с отсрочкой. Законодательное собрание запретило разливать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м в жилых домах

Законодательное собрание Петербурга утвердило в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях в жилых домах, чья площадь зала обслуживания менее 50 кв. м.

Принятие поправки сопровождалось дискуссией. Так, депутат Максим Резник предложил исключить вопрос из повестки. По его словам, к парламентариям поступили обращения более сотни предпринимателей. «Они говорят тревожные цифры: принятие закона приведет к выпадению 700 млн прямых доходов города и, как они оценивают, 1,4 млрд общие будут потери, 6 тысяч рабочих мест может потерять город», — сказал он. По мнению парламентария, в условиях коронавирусных ограничений создавать дополнительные сложности для бизнеса как минимум несвоевременно.

Автор инициативы Денис Четырбок призвал слушать голос граждан, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». По его словам, законопроект обсуждался более 1,5 лет, и никаких конкретных обращений за это время депутаты от предпринимателей не получали. Петиция в защиту мини-баров в Интернете собрала чуть боле 5000 голосов, причем большинство подписалось из солидарности с коллегами, считает Четырбок.

Однако к третьему чтению в документ была внесена отсрочка: запрет вступит в силу с 1 января. «Поправка — предмет компромисса между представителями губернатора, депутатским корпусом и представителям общественности», — отметил он.

В итоге "за" законопроект проголосовали 42 депутата, воздержался один, против высказались шестеро.

Ранее предприниматели сообщили, что в результате принятия инициативы в Петербурге может закрыться около сотни небольших баров.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

SashaName
Депутаты фантастически оторваны от людей. Они же не ходят в такие заведения. Для них хорошее заведение, это какой-нибудь огромный гинзовский ресторан с безликой кухней и ценами. Вот это дааа. Они просто не понимают, что есть разница между "живым пивом 24" и небольшим винным или крафтовым баром. Ни чувства стиля и ни ума.
balabanov.a.l
Доброго дня!
Это решение еще раз подтверждает оторванность чиновников, депутатов от реальной жизни в Санкт-Петербурге.
Сначала они по сути разрешают улицу Рубенштейна превратить в вертеп, не могут навести там порядок в итоге, потом они уничтожают множество маленьких, но тихих заведений.
Я знаю сотни баров, кофе в СПБ, где есть алкоголь и нет никаких ни криков ни гама, тихо и чинно, 5 столиков и нормальная обстановка. По сути чиновники закрыли 90% заведений Петроградки росчерком пера. Где тут логика - кучи людей потеряли доход, бизнес по вине депутатов которые не могут разобраться с парочкой наливаек - а как вы тогда решите проблему с разливом пива в 24часа - закроете все магазины?! Еще раз видим абсолютную недальновидность в управлении городом, оторванность и безразличие к людям и мелкому бизнесу.
В вишенку еще пишут - вы можете перепрофилироваться - во что?! годами люди создавали свой маленький бизнес - что им теперь марки продавать?! это звучит как насмешка скорее.
ПОЗОР.
SashaName
Какие же они там дебилы, даже не посчитали сколько конкретно баров закроется. Они не понимают чем управляют, и как этот город живёт. Что они там делают? Как они там оказались? Это просто позор. Этот закон убьёт столько хороших маленьких заведений, создающих стиль и атмосферу в городе, привлекающих туристов. А какой-нибудь Росал скажет, что весь магазин у них это зал обслуживания и продолжит торговать дешевым бухлом всю ночь
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