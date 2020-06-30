В Петербурге может закрыться более 100 кафе и баров. Их владельцы просят депутатов и Смольный не ужесточать закон о «наливайках»

Поводом стало принятие во втором чтении так называемого законопроекта о «наливайках». Изначальная цель — бороться с «рюмочными-оборотнями», то есть магазинами, которые прикрываются лицензией общепита и продают алкоголь в ночное время, смущая покой жителей. Для этого на федеральном уровне минимальную площадь зала обслуживания, на которой заведения общепита могут продавать алкоголь, увеличили до 20 кв. м. Петербургские депутаты подняли планку до 50 кв. м. Это значит, что бары меньшего размера включить спиртное в меню не смогут.

Петербургские рестораторы обратилось к властям с просьбой не ужесточать правила продажи алкоголя в общепите в жилых домах. Под обращением в адрес губернатора Александра Беглова, спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и других чиновников и депутатов (есть в распоряжении «Фонтанки»), подписалось 77 предпринимателей.

В Смольном доподлинно не знают, у скольких заведений будут вынуждены отозвать лицензии на продажу спиртного. Кроме того, под запрет попадут тысячи точек разливного пива, считают эксперты.

Авторы петиции приводят список из более 100 баров и кафе, которые попадут под действие новых ограничений. Среди них точки на популярных ресторанных магистралях — улицах Рубинштейна, Некрасова и Жуковского. Ограничение продажи алкоголя будет для них равносильно закрытию. Продажа алкоголя составляет около 60 % выручки кафе с возможностью питания и до 95 % выручки баров без такой возможности.

По словам предпринимателей, «такие бары, кафе, рестораны Петербурга наряду с застройкой исторического центра создают уникальную и ценную среду», а конфликты с жильцами домов «фактически отсутствуют». «Эти заведения не собирают вокруг себя маргинальную публику, а напротив, делают кварталы, в которых они находятся, более жилыми, освещёнными и ухоженными», — считают рестораторы.

По их мнению, принимая решение об ужесточении норм, депутаты и чиновники не посоветовались с рынком. В ходе общественных слушаний ключевое предложение об увеличении минимальной площади зала обслуживания было внесено клубом единоборств «Сталинград», который не имеет отношения ни к сфере общепита, ни к защите интересов жителей многоквартирных домов, сообщают авторы петиции. Таким образом, запрет создаёт, кроме всего прочего, все предпосылки к коррупции во всех инстанциях.