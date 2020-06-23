FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 10:47
6
Печать

«Наливайкам» указали лимит. Петербургские депутаты запретили разливать алкоголь в заведениях менее 50 квадратных метров

Законодательное собрание Петербурга приняло во втором, основном, чтении законопроект об ужесточении запрета на размещение «наливаек» в жилых домах. Онлайн-трансляция велась 23 июня на сайте городского парламента.

Минимальную площадь зала обслуживания, на которой заведения общепита могут продавать алкоголь, депутаты увеличили с 20 до 50 кв. м. Это значит, что бары меньшего размера включить спиртное в меню не смогут. «Всё, что меньше 50 кв. м и работает в режиме распивочной или рюмочной, должно быть закрыто», — отметил автор инициативы Денис Четырбок. К третьему чтению в документ планируют внести норму о переходном периоде.

В мае вступил в силу федеральный закон о запрете на размещение «наливаек» в жилых домах. Запрет продажи алкогольной продукции распространяется на заведения, в которых площадь зала обслуживания клиентов менее 20 кв. м. Региональные власти вправе ужесточить эти параметры.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

blackcatwhitecat
Не знаю, что за заведения с залом меньше 50 метров, ларёк с шавермой, что ли.
footballer12
То есть все маленькие кафешки могут уже и не открываться.
Я реально не понимаю, почему нельзя было этот закон хотя бы на год отложить, ну вот реально других проблем в государстве нет, что ли?
konoplinovich
Было бы разумно, конечно, закрывать те заведения, на которые есть жалобы, и оставлять респектабельные маленькие пабы, если на них жалоб нет. Но это все слишком, конечно же, сложно, надо работать. Проще взять и запретить все. В выплескивании ребенка вместе с водой нашим законотворцам нет равных.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний