«Наливайкам» указали лимит. Петербургские депутаты запретили разливать алкоголь в заведениях менее 50 квадратных метров
Законодательное собрание Петербурга приняло во втором, основном, чтении законопроект об ужесточении запрета на размещение «наливаек» в жилых домах. Онлайн-трансляция велась 23 июня на сайте городского парламента.
Минимальную площадь зала обслуживания, на которой заведения общепита могут продавать алкоголь, депутаты увеличили с 20 до 50 кв. м. Это значит, что бары меньшего размера включить спиртное в меню не смогут. «Всё, что меньше 50 кв. м и работает в режиме распивочной или рюмочной, должно быть закрыто», — отметил автор инициативы Денис Четырбок. К третьему чтению в документ планируют внести норму о переходном периоде.
В мае вступил в силу федеральный закон о запрете на размещение «наливаек» в жилых домах. Запрет продажи алкогольной продукции распространяется на заведения, в которых площадь зала обслуживания клиентов менее 20 кв. м. Региональные власти вправе ужесточить эти параметры.