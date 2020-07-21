Ливнёвки в южных районах города спасовали перед дождём, который прошёл во вторник, 21 июля. Бригады Водоканала переброшены в Колпино, жителям которого впору мечтать о лодках.



О последствиях дождя сообщили в пресс-службе Водоканала. В городе было мокро после полудня, примерно с половины третьего до половины четвёртого. При этом интенсивность осадков оказалась такая, что система канализации, рассчитанная на 7,2 мм за 20 минут, выдержала не везде.



Тяжелее всего пришлось Колпинскому району. Так, на Загородной улице выпало осадков почти вдвое больше нормы, а канализации на участке не оказалось. Подтопило также Привокзальную площадь и Тверскую улицу.

