После часового дождя юг Петербурга переживает локальное наводнение
Ливнёвки в южных районах города спасовали перед дождём, который прошёл во вторник, 21 июля. Бригады Водоканала переброшены в Колпино, жителям которого впору мечтать о лодках.
О последствиях дождя сообщили в пресс-службе Водоканала. В городе было мокро после полудня, примерно с половины третьего до половины четвёртого. При этом интенсивность осадков оказалась такая, что система канализации, рассчитанная на 7,2 мм за 20 минут, выдержала не везде.
Тяжелее всего пришлось Колпинскому району. Так, на Загородной улице выпало осадков почти вдвое больше нормы, а канализации на участке не оказалось. Подтопило также Привокзальную площадь и Тверскую улицу.
«В Колпино вовремя перенаправили бригады, которые сегодня продлят свою работу. В связи с неблагоприятными погодными условиями в адрес предприятия поступило 25 заявок, из них 7 на локальные скопления воды в Колпино. Все они оперативно отработаны специалистами Водоканала», — отчитываются в пресс-службе.
Читатели «Фонтанки» показывают, во что превратил дождь дороги и тротуары в Колпинском районе. Судя по фотографиям, там впору устраивать заплывы.
Ливневый фронт затронул также Пушкин и Павловск. С последствиями борются 67 аварийных бригад. Некоторые из них, как отмечают на предприятии, ещё до начала ливня караулили потенциально подтопляемые участки: например, угол Парашютной и Репищева.
Судя по прогнозам, в среду погода не даст отдохнуть сотрудникам Водоканала. Синоптики предупреждают, что тепло уходит из Петербурга, зато дожди и грозы остаются.