Сегодня в Санкт-Петербурге – последний жаркий день перед похолоданием. Тепло уйдёт, а дожди и грозы останутся.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июля в северной столице во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днём 24-26. Атмосферное давление понижается.

21 июля в Санкт-Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, напоминает «Яндекс». Самое холодное 21 июля зафиксировано в 1964 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 6 градусов. Самое тёплое – в 2011 году, плюс 31. В более чем 75% случаев температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 13 до 24 градусов, то есть пока она у нас повышенная.