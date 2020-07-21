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21.07.2020 07:18
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Последний жаркий день: западный ветер несёт в Петербург похолодание

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Сегодня в Санкт-Петербурге – последний жаркий день перед похолоданием. Тепло уйдёт, а дожди и грозы останутся.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июля в северной столице во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днём 24-26. Атмосферное давление понижается.

21 июля в Санкт-Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, напоминает «Яндекс». Самое холодное 21 июля зафиксировано в 1964 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 6 градусов. Самое тёплое – в 2011 году, плюс 31. В более чем 75% случаев температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 13 до 24 градусов, то есть пока она у нас повышенная.

Завтра, 22 июля, по прогнозу Росгидромета, похолодает до 19-21 градуса, а 23-го – до 16-18, к тому же ожидаются грозы.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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