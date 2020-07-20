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20.07.2020 17:51
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Путин подписал закон о кредитных каникулах для бизнеса и пенсионеров, которые остались без денег из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который дает право воспользоваться отсрочкой по кредитным платежам пенсионерам, малому и среднему бизнесу.

Текст 20 июля опубликован на портале правовой информации. Он был принят депутатами Государственной думы 7 июля, 15 июля его одобрили сенаторы Совфеда. По закону, индивидуальные предприниматели или относимые к малому и среднему бизнесу компании могут один раз, и не обращаясь в суд, попросить о рассрочке кредитных платежей. При этом правом могут воспользоваться только те, у кого суммы кредитов не больше 15 млн рублей.

Привилегии получили и пенсионеры, у которых нет никакого другого дохода. Им положена отсрочка на срок до двух лет, воспользоваться такой возможностью могут должники с суммой кредита не больше миллиона. До конца года приставы не могут забирать у пожилых движимое имущество, за исключением машины и мотоцикла.

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Комментарии (2)

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Евгений Владимирович М
Уважаемые граждане законодатели! А как вы поддержите тех нищих пенсионеров, которым и в голову не придет брать кредит (чем платить проценты?) да им и любой банк откажет по причине неплатежеспособности. Пожалуйста, решайте эту несправедливость!!!
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