Путин подписал закон о кредитных каникулах для бизнеса и пенсионеров, которые остались без денег из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который дает право воспользоваться отсрочкой по кредитным платежам пенсионерам, малому и среднему бизнесу.
Текст 20 июля опубликован на портале правовой информации. Он был принят депутатами Государственной думы 7 июля, 15 июля его одобрили сенаторы Совфеда. По закону, индивидуальные предприниматели или относимые к малому и среднему бизнесу компании могут один раз, и не обращаясь в суд, попросить о рассрочке кредитных платежей. При этом правом могут воспользоваться только те, у кого суммы кредитов не больше 15 млн рублей.
Привилегии получили и пенсионеры, у которых нет никакого другого дохода. Им положена отсрочка на срок до двух лет, воспользоваться такой возможностью могут должники с суммой кредита не больше миллиона. До конца года приставы не могут забирать у пожилых движимое имущество, за исключением машины и мотоцикла.