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18.07.2020 16:28
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Пожар полностью уничтожил старинный орган в соборе святых Петра и Павла в Нанте

Пожар уничтожил большой орган XVII века в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте. Об этом 18 июля рассказал глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ.

«Я могу подтвердить, что большой орган полностью сгорел, его больше нет», — сообщил Ферлэ в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что огонь удалось локализовать, но тушение пожара все еще продолжается.

Ранее прокуратура заявила о возможном поджоге собора. Ферлэ добавил, что внутри здания были три очага возгорания.

Во второй половине дня в Нант прибудут премьер-министр, глава МВД и министр культуры Франции.

Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет — одна из крупнейших готических церквей во Франции.

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Комментарии (2)

Borze
вот не удивлюсь, если снова обвинят РФ в поджоге.
Найдут на пепелище военник Шойгу и партбилет Зюганова.
262172571
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ
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