Пожар полностью уничтожил старинный орган в соборе святых Петра и Павла в Нанте
Пожар уничтожил большой орган XVII века в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте. Об этом 18 июля рассказал глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ.
«Я могу подтвердить, что большой орган полностью сгорел, его больше нет», — сообщил Ферлэ в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что огонь удалось локализовать, но тушение пожара все еще продолжается.
Ранее прокуратура заявила о возможном поджоге собора. Ферлэ добавил, что внутри здания были три очага возгорания.
Во второй половине дня в Нант прибудут премьер-министр, глава МВД и министр культуры Франции.
Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет — одна из крупнейших готических церквей во Франции.