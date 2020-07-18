Пожар полностью уничтожил старинный орган в соборе святых Петра и Павла в Нанте

Пожар уничтожил большой орган XVII века в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте. Об этом 18 июля рассказал глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ.



«Я могу подтвердить, что большой орган полностью сгорел, его больше нет», — сообщил Ферлэ в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что огонь удалось локализовать, но тушение пожара все еще продолжается.



Ранее прокуратура заявила о возможном поджоге собора. Ферлэ добавил, что внутри здания были три очага возгорания.

