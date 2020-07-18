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18.07.2020 11:59
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Готический собор в Нанте могли поджечь намеренно. Пожар удалось локализовать

Огонь в соборе в городе Нанте на западе Франции локализован. Об этом 18 июля сообщил директор департамента пожарно-спасательных служб Лоран Ферлэ в эфире телеканала BFMTV.

На месте работают 104 пожарных, задействованы 45 пожарных машин.

Собор загорелся около 7:30 по местному времени (8:30 мск). Причины возгорания пока неизвестны. Прокурор города Пьер Сен заявил, что это мог быть намеренный поджог, сообщает радиостанция France Bleu.

Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

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Комментарии (3)

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change_it
"дело-то житейское". Идиотов везде хватает. В России, помнится, деревянную церковь какой-то дебил сжег, в Афганистане статуи Будды грохнули, в Лондоне памятник Черчиллю снести пытались.
hal9000
да молния прост попала...у нас все время молния бьет..
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