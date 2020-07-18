Огонь в соборе в городе Нанте на западе Франции локализован. Об этом 18 июля сообщил директор департамента пожарно-спасательных служб Лоран Ферлэ в эфире телеканала BFMTV.

На месте работают 104 пожарных, задействованы 45 пожарных машин.



Собор загорелся около 7:30 по местному времени (8:30 мск). Причины возгорания пока неизвестны. Прокурор города Пьер Сен заявил, что это мог быть намеренный поджог, сообщает радиостанция France Bleu.



Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

