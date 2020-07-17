Петербуржец не понял, почему с его сыном гуляет какой-то другой мужчина, и расстрелял его из своего «Мерседеса»
Ревнивый житель Петербурга учинил скандал супруге, а успокоившись, решил расправиться с вероятным конкурентом. На спусковой крючок он нажал восемь раз.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июля, в полицию с заявлением о попытке гражданского супруга отобрать и увезти сына жительница проспекта Маршала Жукова обратилась около трех часов дня накануне.
Со слов участников конфликта известно, что малыша в возрасте год и восемь месяцев пара оставила у знакомой, после чего мать и отец уехали по делам. Когда они вернулись, увидели, что их сын возле дома гуляет с каким-то мужчиной. Ссора вышла шумной, скандал закончился стрельбой.
Отец ребенка, сидя в автомобиле, достал травматический пистолет и восемь раз выстрелил в предполагаемого соперника. Его увезли в больницу, но вскоре отпустили, так как раны не были глубокими. Самого зачинщика увезли в отдел полиции, где составили на него протокол по административной статье о мелком хулиганстве. Ребенок не пострадал. На странице виновника в соцсетях нет ничего, кроме фото сына.