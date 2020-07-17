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17.07.2020 09:20
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Петербуржец не понял, почему с его сыном гуляет какой-то другой мужчина, и расстрелял его из своего «Мерседеса»

Ревнивый житель Петербурга учинил скандал супруге, а успокоившись, решил расправиться с вероятным конкурентом. На спусковой крючок он нажал восемь раз.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июля, в полицию с заявлением о попытке гражданского супруга отобрать и увезти сына жительница проспекта Маршала Жукова обратилась около трех часов дня накануне.

Со слов участников конфликта известно, что малыша в возрасте год и восемь месяцев пара оставила у знакомой, после чего мать и отец уехали по делам. Когда они вернулись, увидели, что их сын возле дома гуляет с каким-то мужчиной. Ссора вышла шумной, скандал закончился стрельбой.

Отец ребенка, сидя в автомобиле, достал травматический пистолет и восемь раз выстрелил в предполагаемого соперника. Его увезли в больницу, но вскоре отпустили, так как раны не были глубокими. Самого зачинщика увезли в отдел полиции, где составили на него протокол по административной статье о мелком хулиганстве. Ребенок не пострадал. На странице виновника в соцсетях нет ничего, кроме фото сына.

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Комментарии (13)

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BobCat2
Что-то мутная история какая-то. В чем суть скандала, если сами оставили ребенка чужим людям? Зачем стрелять из машины? Попасть тяжело, самому оглохнуть можно. Какое мелкое хулиганство, если применялось огнестрельное оружие, да так, что весь магазин отстрелял... Вот честно, жаль малыша...
Cashmare
а потом окажется, что знакомая - любовница этого каубоя, а он приревновал мужика к любовнице, и тогда стрелять начнет жена
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