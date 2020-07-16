NBC: Facebook запустит свой аналог TikTok'a в 50 странах

Американская корпорация Facebook готовит к запуску аналог китайского приложения TikTok на базе соцсети Instagram, в более чем 50 странах мира. Об этом 16 июля сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Сервис, по словам собеседников телеканала, будет называться Instagram Reels, пользователи Instagram смогут оценить новую функцию уже через несколько недель. Как и в TikTok, с её помощью можно будет публиковать короткие видео с наложением аудиодорожки из каталога доступной музыки. Самые популярные ролики будут показаны в разделе рекомендаций.