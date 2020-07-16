Тративший миллионы Совкомбанка на свои долги налётчик будет сотрудничать со следствием из изолятора

Кировский районный суд Петербурга не отпустил к семье задержанного за налёт на Совкомбанк. Расплатившись похищенным с долгами, он пообещал помочь следствию.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 16 июля удовлетворено ходатайство следствия об аресте обвиняемого в разбойном нападении на банк на проспекте Ветеранов. 42-летнего Кирилла Тутушкина отправили в следственный изолятор до 14 сентября.

Тутушкин считает заключение под стражу чрезмерным: бегать от полиции больше не собирается, готов к сотрудничеству со следствием. Он просил ограничить его свободу пределами квартиры и отправить домой к родителям, сестре и её семье.