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16.07.2020 16:45
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Тративший миллионы Совкомбанка на свои долги налётчик будет сотрудничать со следствием из изолятора

Кировский районный суд Петербурга не отпустил к семье задержанного за налёт на Совкомбанк. Расплатившись похищенным с долгами, он пообещал помочь следствию.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 16 июля удовлетворено ходатайство следствия об аресте обвиняемого в разбойном нападении на банк на проспекте Ветеранов. 42-летнего Кирилла Тутушкина отправили в следственный изолятор до 14 сентября.

Тутушкин считает заключение под стражу чрезмерным: бегать от полиции больше не собирается, готов к сотрудничеству со следствием. Он просил ограничить его свободу пределами квартиры и отправить домой к родителям, сестре и её семье.

Уголовный розыск искал Тутушкина после того, как 11 июля вооружённый одиночка шесть раз выстрелил в воздух, напугал кассиров в Совкомбанке и унёс 3,5 миллиона рублей. Мужчину задержали через четыре дня, в квартире нашли полтора миллиона. Остальное, по словам задержанного, он потратил на погашение долгов. Разбойное нападение попало на видео. Преступник был деликатен с посетителями и не смог впечатлить бабушку.

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