Пока уголовный розыск искал налетчика на Совкомбанк, он успел рассчитаться с долгами. Мужчина задержан
Спустя четыре дня после того, как из банка на проспекте Ветеранов унесли 3,5 млн рублей, «разбойный» отдел главка нашел того, кто шесть раз стрелял в воздух, перепугал кассира, но оставил невозмутимой бабушку. На преступление его толкнул груз долгов.
Как стало известно «Фонтанке», перед оперативниками в качестве подозреваемого предстал 42-летний мужчина с «чистой» биографией. По месту жительства и в съемной квартире рядом, на проспекте Героев, дом 23, провели обыски и нашли похищенное. На вопрос о том, почему от 3,5 млн осталось только полтора, он честно ответил, что с помощью денег банка погасил свои долги.
Повезло и с оружием — задержанный сообщил, что выкинул пистолет, маску и другую одежду только вчера. График вывоза мусора облегчил дальнейшую задачу следователям — в помойках по указанному адресу нашлось и оружие, и одежда. Пистолет был травматическим.
Как ранее писала «Фонтанка», стрелять и требовать деньги налетчик пришел в банк 11 июля, первым в полицию о налете рассказал молодой человек, который у выхода снимал деньги со своей карты. Позже появились кадры из банка. Среди сумятицы и беготни с пистолетом совершенно невозмутимо в своей сумке копошилась старушка. На месте нашли шесть гильз, сумма ущерба составила 3,5 млн рублей.