Спустя четыре дня после того, как из банка на проспекте Ветеранов унесли 3,5 млн рублей, «разбойный» отдел главка нашел того, кто шесть раз стрелял в воздух, перепугал кассира, но оставил невозмутимой бабушку. На преступление его толкнул груз долгов.



Как стало известно «Фонтанке», перед оперативниками в качестве подозреваемого предстал 42-летний мужчина с «чистой» биографией. По месту жительства и в съемной квартире рядом, на проспекте Героев, дом 23, провели обыски и нашли похищенное. На вопрос о том, почему от 3,5 млн осталось только полтора, он честно ответил, что с помощью денег банка погасил свои долги.

