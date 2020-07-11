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11.07.2020 21:30
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Видео налета на банк в Петербурге: вооруженный одиночка, расторопная кассир, невозмутимая бабушка

Разбойное нападение на Совкомбанк в Петербурге попало в объективы камер наблюдения. Преступник скрывал внешность и был деликатен с посетителями.

Видеозапись свидетельствует о стремительности налета. Одиночка днем 11 июля потратил в Совкомбанке меньше трех минут для экспроприации наличности. Ему помогли несколько пугающих выстрелов из пистолета, отсутствие физической охраны, расторопность кассира, собравшей деньги в сумку, и поведение посетителей. Кто хотел - прятался под стол или выбегал из отделения. Оказавшаяся в эпицентре налета женщина преклонного возраста напоминает королеву Великобритании - и по внешности, и по манере поведения. Ее степенность и невозмутимость завораживают.

Фонтанка.Ру

Преступник унес около четырех миллионов рублей. Темно-серая толстовка с ярко-оранжевой полосой на капюшоне, рост 175 сантиметров - вот и все его приметы. «Фонтанка» поговорила с очевидцем.

Налет совершен 11 июля в 16 часов 40 минут. Неизвестный, вбежав в банк на проспекте Ветеранов, 107, выстрелил несколько раз и потребовал деньги у персонала. Полиция приехала после исчезновения налетчика.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (24)

ОльгаМР
"Бабуля" была на стрёме. А в сумочке пистолет и бомба.
mavar
Сразу вспомнилась реклама этого банка...
hal9000
Это миссис Хадсон...бессовестный..как он посмел не предложить этой одинокой пожилой женщине чашечку кофе..это унизительно..
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