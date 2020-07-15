В Петербурге собрали более трех тысяч подписей в поддержку иска, оспаривающего итоги плебисцита по Конституции
Почти за четыре часа 15 июля в Петербурге собрали более 3 тысяч подписей в поддержку иска, оспаривающего итоги голосования по Конституции. Об этом корреспонденту «Фонтанки» рассказал один из организаторов общественной кампании «НЕТ» Сергей Кузин.
Мероприятие стартовало на Малой Садовой улице в 19.00. Очередь из желающих поставить свою подпись на пике растянулась по Невскому проспекту до Литейного.
Как уточнил Кузин, организаторы сбора подписей рассчитывали на 600 человек, по итогам пришлось три раза допечатывать тираж бланков. Он добавил, что сбор продолжится в онлайн-формате.
За мероприятием наблюдали сотрудники полиции, обошлось без задержаний. Проезжающие по Невскому проспекту автомобилисты активно сигналили в поддержку кампании. Очередь отвечала аплодисментами.
На Малой Садовой горожане по очереди вставали с плакатами в одиночные пикеты. Толпа скандировала: «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным», поддерживали жителей Хабаровска, протестующих против ареста губернатора Сергея Фургала, - «Я/Мы Хабаровск» и «Свободу Сергею Фургалу» . У пикетирующих правоохранители проверяли документы, участники акции также реагировали апплодисментами.
В Москве аналогичная кампания, стартовавшая одновременно с петербуогской , напротив, обернулась жесткими задержаниями — в автозаки отправились более 100 человек.