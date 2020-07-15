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15.07.2020 23:10
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В Петербурге собрали более трех тысяч подписей в поддержку иска, оспаривающего итоги плебисцита по Конституции

Почти за четыре часа 15 июля в Петербурге собрали более 3 тысяч подписей в поддержку иска, оспаривающего итоги голосования по Конституции. Об этом корреспонденту «Фонтанки» рассказал один из организаторов общественной кампании «НЕТ» Сергей Кузин.

Мероприятие стартовало на Малой Садовой улице в 19.00. Очередь из желающих поставить свою подпись на пике растянулась по Невскому проспекту до Литейного.

Как уточнил Кузин, организаторы сбора подписей рассчитывали на 600 человек, по итогам пришлось три раза допечатывать тираж бланков. Он добавил, что сбор продолжится в онлайн-формате.

За мероприятием наблюдали сотрудники полиции, обошлось без задержаний. Проезжающие по Невскому проспекту автомобилисты активно сигналили в поддержку кампании. Очередь отвечала аплодисментами.

На Малой Садовой горожане по очереди вставали с плакатами в одиночные пикеты. Толпа скандировала: «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным», поддерживали жителей Хабаровска, протестующих против ареста губернатора Сергея Фургала, - «Я/Мы Хабаровск» и «Свободу Сергею Фургалу» . У пикетирующих правоохранители проверяли документы, участники акции также реагировали апплодисментами.

В Москве аналогичная кампания, стартовавшая одновременно с петербуогской , напротив, обернулась жесткими задержаниями — в автозаки отправились более 100 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Piter Pen
Будем надеться что акция не даст всплеск заболеваемости ковида, спорные ограничения (типа, нельзя в лес) продолжат снимать.
В кои веки власти Питера повели себя нормально, дали людям высказаться, тем кто хотел, без упаковки в автозаки.
oooorrrooz
да уж, активное большинство массово протестует...
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