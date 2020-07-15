В Москве на акции против поправок к Конституции задержали более ста человек

В Москве на акции против поправок в Конституцию задержали как минимум 103 человека. Об этом 15 июля сообщает «ОВД-инфо».



Среди задержанных несколько журналистов, в том числе РИА «Новостей», а также муниципальный депутат Юлия Галямина. Напомним, акция началась в 19.00 на Пушкинской площади, участники собирали подписи под требованием отменить изменения, внесенные в Конституцию. Ближе к ночи они начали шествие, в котором принимали участие около 300 человек. После этого стартовали массовые жесткие задержания, причем полиция, по наблюдениям очевидцев, хватала всех подряд — в том числе, и тех, кто стоял на тротуаре.

