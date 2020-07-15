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15.07.2020 22:52
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В Москве на акции против поправок к Конституции задержали более ста человек

В Москве на акции против поправок в Конституцию задержали как минимум 103 человека. Об этом 15 июля сообщает «ОВД-инфо».

Среди задержанных несколько журналистов, в том числе РИА «Новостей», а также муниципальный депутат Юлия Галямина. Напомним, акция началась в 19.00 на Пушкинской площади, участники собирали подписи под требованием отменить изменения, внесенные в Конституцию. Ближе к ночи они начали шествие, в котором принимали участие около 300 человек. После этого стартовали массовые жесткие задержания, причем полиция, по наблюдениям очевидцев, хватала всех подряд — в том числе, и тех, кто стоял на тротуаре.

Напомним, аналогичная акция проходит и в Петербурге, однако в Северной столице обошлось без задержаний.

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Комментарии (1)

Piter Pen
В кои веки власти Питера поступила мудрее властей Москвы.
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