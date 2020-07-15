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15.07.2020 19:39
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От Малой Садовой до Аничкова моста очередь — ставить подписи в поддержку кампании по оспариванию итогов плебисцита по Конституции

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Вечером 15 июля горожане выстроились в очередь для подписи в поддержку кампании по обжалованию итогов голосования по Конституции. Голова очереди — на Малой Садовой, хвост дотянулся до Аничкова моста, передает корреспондент «Фонтанки».

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Сбор подписей проводит общественная кампания против поправок в Конституцию «НЕТ». После того как руководство города отказало в согласовании митинга, организаторы изменили формат.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Мероприятие стартовало в 19.00. Пока сотрудники полиции, которые дежурят на месте, не проводили задержаний.

Плебисцит по Конституции прошел с 25 июня по 1 июля включительно. По итогам «за» высказались 77,92%. Голосование было «пакетным». Одна из поправок предполагает, что действующий президент сможет избраться еще на два срока. Без этого нововведения текущий срок Владимира Путина стал бы последним.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

Fjfef
Опять сборище тупорезов хороводы водит ))))
Brevnault
Вишневский с Резником подписали. На фото.
89523717595
а почему полицейские не бьют всех дубинками ?
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