От Малой Садовой до Аничкова моста очередь — ставить подписи в поддержку кампании по оспариванию итогов плебисцита по Конституции
Вечером 15 июля горожане выстроились в очередь для подписи в поддержку кампании по обжалованию итогов голосования по Конституции. Голова очереди — на Малой Садовой, хвост дотянулся до Аничкова моста, передает корреспондент «Фонтанки».
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Сбор подписей проводит общественная кампания против поправок в Конституцию «НЕТ». После того как руководство города отказало в согласовании митинга, организаторы изменили формат.
Мероприятие стартовало в 19.00. Пока сотрудники полиции, которые дежурят на месте, не проводили задержаний.
Плебисцит по Конституции прошел с 25 июня по 1 июля включительно. По итогам «за» высказались 77,92%. Голосование было «пакетным». Одна из поправок предполагает, что действующий президент сможет избраться еще на два срока. Без этого нововведения текущий срок Владимира Путина стал бы последним.