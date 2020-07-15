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15.07.2020 20:42
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Печать

«Я/мы Хабаровск». В Петербурге требуют свободы Фургалу

В Петербурге 15 июля на Малой Садовой улице собрались горожане, которые пришли поставить подпись в поддержку кампании по оспариванию итогов плебисцита по Конституции. Они скандируют, в том числе, лозунги в пользу арестованного по делу о покушении на убийство губернатора Хабаровского края Серея Фургала, передает корреспондент «Фонтанки» с места событий.

У «головы» очереди сменяются люди с плакатом в одиночном пикете. Толпа вокруг скандирует: «Свободу Фургалу», «Я/мы Хабаровск», а также «Россия будет свободной» и «Свободу политзаключенным».

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Мероприятие по сбору подписей в Петербурге стартовало в 19.00. К такому формату организаторы - общественная кампания против поправок в Конституцию «НЕТ» прибегли из-за отказа городской администрации согласовать митинг.

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Комментарии (11)

261896911
"Никакой политики - обыкновенная уголовщина" (С)
gencon
А где нибудь в мире, не говорю о ЕС, ну в латинской Америке выходили полив коррупции? Против фальсификации? И что делает полиция в таких случаях? Сдаётся мне, Россия превратилась в лунное государство Носова, вымышленное, ненастоящее.
VKuser152997575
Я узнал, что у меня Нет в России ни хрена: Нету нефти, нету газа, Нету золота, алмазов, Нет свободы, правды нет, Под угрозой интернет. Нет дорог и автобанов, Инноваций нету нано, Нет науки, школы нет, Медицине шлю привет. Всё украли у меня Пу и его друзья.
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