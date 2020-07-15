В Петербурге 15 июля на Малой Садовой улице собрались горожане, которые пришли поставить подпись в поддержку кампании по оспариванию итогов плебисцита по Конституции. Они скандируют, в том числе, лозунги в пользу арестованного по делу о покушении на убийство губернатора Хабаровского края Серея Фургала, передает корреспондент «Фонтанки» с места событий.



У «головы» очереди сменяются люди с плакатом в одиночном пикете. Толпа вокруг скандирует: «Свободу Фургалу», «Я/мы Хабаровск», а также «Россия будет свободной» и «Свободу политзаключенным».