В России могут увеличить предельный возраст молодёжи на пять лет

Предельный возраст российской молодёжи хотят увеличить с 30 до 35 лет. Это предусматривает новая редакция законопроекта о молодёжной политике в РФ.
О разработке изменений 15 июля пишет «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александра Варфоломеева.
«Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь» — это лица в возрасте от 14 до 35 лет. С этим возрастом связано и определение «молодая семья»: «Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка», — сказал сенатор.
Документы в Госдуму пока не внесены.
Основы государственной молодёжной политики РФ были утверждены в 2014 году на период до 2025 года. Согласно документу, «молодёжью» считаются россияне в возрасте от 14 до 30 лет.