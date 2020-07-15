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15.07.2020 13:06
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В России могут увеличить предельный возраст молодёжи на пять лет

Предельный возраст российской молодёжи хотят увеличить с 30 до 35 лет. Это предусматривает новая редакция законопроекта о молодёжной политике в РФ.

О разработке изменений 15 июля пишет «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александра Варфоломеева.

«Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь» — это лица в возрасте от 14 до 35 лет. С этим возрастом связано и определение «молодая семья»: «Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка», — сказал сенатор.

Документы в Госдуму пока не внесены.

Основы государственной молодёжной политики РФ были утверждены в 2014 году на период до 2025 года. Согласно документу, «молодёжью» считаются россияне в возрасте от 14 до 30 лет.

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Комментарии (13)

Noisymouse
Какие-то нестыковочки... до 35 ты еще молодежь, а в 36 - уже можно стать законной бабушкой))
yaprotiv
не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым
chip1
Упадок экономики и благосостояния граждан компенсируется обилием дурацких законов и поправок. Ну ну.
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