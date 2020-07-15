Многодневные выборы в России будут проходить без досрочного голосования

«В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование, предусмотренное пунктом 2 статьи 65 настоящего федерального закона, не проводится», - говорится в тексте поправки.

Досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней. Это следует из поправок к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство, с которыми 15 июля ознакомилось РИА Новости .

Согласно действующему законодательству, возможность проголосовать досрочно должна быть предоставлена избирателю, который в день голосования или референдума по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту жительства и не сможет прибыть на избирательный участок, к которому он прикреплен.



Против инициативы выступили члены избирательных комиссий, которые опубликовали открытое письмо против введения многодневного голосования. По их словам, одного дня вполне достаточно, чтобы все делающие имели возможность проголосовать без массовых очередей.

Плебисцит по поправкам в Конституцию растянули на неделю. Решение приняли в качестве меры по нераспространению коронавируса. После окончания голосования в Центризбиркоме начали обсуждать возможность распространить практику и на выборы, «растянув» их на 2-3 дня.

