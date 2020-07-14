Члены избиркомов высказываются против многодневного голосования. Под открытым письмом уже более полутысячи подписей

«Даже один день голосования – это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов. При этом у абсолютного большинства из нас есть основная работа, которая не останавливается в период выборов. Членам УИК и наблюдателям не полагается дополнительный отпуск. Многодневное голосование – это ухудшение условий и без того изнурительного труда, при этом оплата труда в комиссиях не увеличивается пропорционально», - говорится в тексте письма.

Как отмечается, одного дня вполне достаточно, чтобы все делающие имели возможность проголосовать без массовых очередей.

Кроме того, большинство избирательных участков расположены в образовательных учреждениях, а среди членов комиссий - преподаватели. Многодневное голосование будет создавать трудности для учебного процесса.

Среди подписантов член петербургской избирательной комиссии Ольга Покровская, основную массу пока составляют члены комиссий Петербурга, Москвы и Московской области.

Напомним, что плебисцит по поправкам в Конституцию растянули на неделю. Решение приняли в качестве меры по нераспространению коронавируса. После окончания голосования в Центризбиркоме начали обсуждать возможность распространить практику и на выборы, «растянув» их на 2-3 дня.