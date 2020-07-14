Члены избиркомов высказываются против многодневного голосования. Под открытым письмом уже более полутысячи подписей
Члены избирательных комиссий опубликовали открытое письмо против введения многодневного голосования. 14 июля под письмом подписались 534 человека.
Как отмечается, одного дня вполне достаточно, чтобы все делающие имели возможность проголосовать без массовых очередей.
«Даже один день голосования – это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов. При этом у абсолютного большинства из нас есть основная работа, которая не останавливается в период выборов. Членам УИК и наблюдателям не полагается дополнительный отпуск. Многодневное голосование – это ухудшение условий и без того изнурительного труда, при этом оплата труда в комиссиях не увеличивается пропорционально», - говорится в тексте письма.
Кроме того, большинство избирательных участков расположены в образовательных учреждениях, а среди членов комиссий - преподаватели. Многодневное голосование будет создавать трудности для учебного процесса.
Среди подписантов член петербургской избирательной комиссии Ольга Покровская, основную массу пока составляют члены комиссий Петербурга, Москвы и Московской области.
Напомним, что плебисцит по поправкам в Конституцию растянули на неделю. Решение приняли в качестве меры по нераспространению коронавируса. После окончания голосования в Центризбиркоме начали обсуждать возможность распространить практику и на выборы, «растянув» их на 2-3 дня.