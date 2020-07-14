Фото: Максим Григорьев/ТАСС

О планах по строительству объектов на территории АО “Петербургский нефтяной терминал” (“ПНТ”) в Угольной гавани жители Красносельского района узнали случайно и постфактум. Они говорят, что регулярно ощущают “нефтяные” запахи, и опасаются, что терминал расширят, а перевалку увеличат, хотя об их согласии на это узнали, якобы, лишь формально. Дело дошло до обращения в прокуратуру.

В протоколе общественных обсуждений, который местные жители обнаружили на сайте комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, говорилось, что в период с 7 апреля по 7 мая комитет готов был выслушать замечания и предложения жителей к экологической экспертизе проектной документации по строительству объектов на территории “ПНТ”. Обсуждение признано состоявшимся - ни одного замечания не поступило. Хотя оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано на сайте комитета, жители занервничали - никакой информации о том, что собираются строить на территории терминала, на портале комитета уже нет.



“Да вонь постоянно стоит, то нефтепродуктами, то солодом пахнет, да и *** его поймёшь чем ещё”, “Мне кажется, жителям нужно выходить и бойкотировать стройку терминала… Похоже, письмами уже мало чего можно добиться. Одни отписки от властей. Но и они нужны, конечно”, “И всё это вблизи жилых зон! Что это за власть, которую мы все выбрали?”- стали писать в социальных сетях соседи будущей стройки.

Основная причина их беспокойства - запах. “Жители Красносельского района регулярно жалуются на специфические запахи нефтепродуктов, серы и прочих веществ, исходящих из имеющегося терминала. Похоже на какую-то тухлятину, серу. Что-то едкое и химическое. Три-четыре ночи назад я не мог из-за этого запаха окно открыть”, - говорит Красимир Врански, основатель движения “Красивый Петербург” и житель Красносельского района. К слову, со зловонием местные знакомы не понаслышке - в перечень его вероятных источников попадали и иловые карты “Водоканала”, и незаконные свалки: то с тухлой курицей, то с “аммиачным” мусором.



Их поиск информации о проекте так и не увенчался успехом. Как сказано в протоколе обсуждений, доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду с момента их утверждения и до принятия решения о реализации должен осуществлять тот, кто природоохранную документацию и разрабатывал - ООО “Эко-Экспресс-Сервис”. Но на сайте компании документов нет, а ссылка на облачное хранилище, которая, вероятно, вела к папке со всей документами, теперь неактивна. На сайте экспертной организации осталось только описание проекта: “Планируемый грузооборот: алкилаты в количестве 1,0 млн. т/год, бункерное топливо и/или дизельное топливо - 0,15 млн. т/год”. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019 года - II квартал 2020 года. Строительство собираются закончить в течение 24 месяцев.



скриншот из акта государственной историко-культурной экспертизы

“Если мощность терминала увеличится на 1,15 млн тонн в год, то ровно настолько же больше будет вонять людям”, - возмущается Врански. “Фонтанка” связалась с “ПНТ”, но там панике жителей удивились. По словам главного инженера компании Юрия Каторгина, они не совсем корректно интерпретировали данные, которые нашли в открытом доступе. Реализация этого этапа не предполагает расширения терминала и увеличения объемов перевалки, - подчеркивает специалист.



В пояснительной записке к проектной документации, которую в “ПНТ” показали “Фонтанке”, действительно сказано, что строительные работы будут проводиться на участке площадью почти 8 га в границах землеотвода терминала. Проект предполагает строительство резервуаров с грузооборотом 1,2 млн тонн в год. Их вместимость пока составит 53 тысячи м3. “Сейчас это 57 тысяч м3, а грузооборот этой части терминала - 2-3 млн тонн в год, грузооборот всего терминала уже составляет 6-8 млн тонн в год, - говорит Каторгин. - Так что речь не идет об увеличении объема переваливаемых грузов. Долгосрочная конъюнктура нефтяного рынка скорее говорит о снижении объемов перевалки говорит - спрос на нефтепродукты в Европе стабильно падает, а пандемия коронавируса серьезно ускорила этот процесс”.

Каторгин добавляет, что мероприятия проводят только в рамках реконструкции так называемой “старой” части терминала, которая была возведена в 1960-е, и сегодня морально и технически изношена. К проекту приступили в 2018 году, на территории терминала уже возвели новый резервуар объемом 40 тысяч м3, в который будут переваливать нефтепродукты во время реконструкции старых. До 2023 года там планируют установить куда более экологически безопасные современные мощности. Как говорится в документации, слив нефтепродуктов будет осуществляться герметичным способом, резервуары будут иметь конструкцию “стакан в стакане” - то есть, двустенную, как и свежепостроенный “сорокатысячник”. Кроме того, предполагается строительство конструкций для улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов. “Объемы выбросов уменьшатся в несколько раз. Эти мероприятия и технологии существенно удорожают строительство, тем не менее, мы приняли решение строить новый перевалочный комплекс именно с их использованием”, - поясняет Каторгин.



В “ПНТ” подчеркивают, что обращений от жителей не получали, но обещают провести с ними открытое обсуждение, как только в городе снимут ограничения. Спешка в организации публичных слушаний тоже объясняется логично - речь идет о реконструкции объектов в рамках соглашения по созданию перегрузочного комплекса в “Большом порту Санкт-Петербурга” с четкими сроками - “ПНТ” и городские власти подписали его на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Закончить проект планируют до 2024-го, общий объем инвестиций оценивают в 7 млрд рублей.

Тем временем обращение Врански с требованием отменить проведенные публичные слушания получила прокуратура. Градозащитник заявил, что их необходимо провести в строгом в соответствии с законом после снятия «коронавирусных» ограничений “в связи с тем, что процедура заочных, виртуальных или удаленных слушаний законом не предусмотрена”. “Прошу также проследить за организацией процесса будущих слушаний, чтобы они прошли гласно, открыто и с привлечением местных жителей”, - говорится в тексте. На фоне недавней истории с нелегальным “захоронением” остатков СКК в Угольной гавани, которую принялся расследовать Росприроднадзор, он написал и предложение правительству Петербурга: проверить весь экологический блок Смольного. Заявление в прокуратуру Красносельского района со ссылкой на жалобы жителей направил и депутат МО “Южно-Приморский” Александр Кузнецов.



К слову, прямо сейчас на сайте комитета по природопользованию ведутся “удаленные” общественные обсуждения по вопросам экологической экспертизы проектной документации по еще 7 объектам. В их числе, помимо организации природных заказников, например, строительство предприятия по горячему цинкованию металла в Конной Лахте, очередной этап строительства современного судостроительного комплекса на территории “Северной верфи” в “Большом морском порту Санкт-Петербурга” и реконструкция канализационно-очистных систем с целью увеличения их производительности в Зеленогорске. Недавно депутаты ЗакСобрания в первом чтении приняли законопроект о переводе в онлайн общественных обсуждений по изменениям в Генплан, Правила землепользования и застройки, а также по проектам планировки территории и проектам решений об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства. “Фонтанка” рассказывала, что об этом думают эксперты.

Елизавета Ивантей,

“Фонтанка.ру”

