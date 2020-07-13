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13.07.2020 14:53
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«Захоронение» останков СКК в Угольной гавани стало делом о несанкционированной свалке

Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело по свалке строительных грунтов в Угольной гавани и проводит расследование. Документ накануне, 12 июля, опубликовало в своем паблике «ВКонтакте» сообщество «Красивый Петербург».

Из ответа следует, что управление после обращения городского комитета по природопользованию провело рейдовый осмотр территории Невской губы в районе речки Красненькой. По итогу ведомство возбудило административное дело по факту несанкционированного размещения строительных грунтов в водоохранной зоне и зоне водного объекта.

Напомним, вечером 7 июня местные жители и активисты провели собственный рейд по территории в границах Юго-Западной ТЭЦ, улицы Доблести, устья речки Красненькой и береговой линии Финского залива. Внимание участников акции привлекла вереница грузовых машин с надписью «СКК».

Представитель компании-концессионера — «СКА Арена», которая будет строить комплекс на месте рухнувшего СКК, подтвердила, что туда действительно свозят грунт с территории спорткомплекса. Арендатор территории, в свою очередь, указывал, что никаких отходов, кроме грунтов V класса опасности, там нет, и уверял, что размещение носит временный характер. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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