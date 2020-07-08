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08.07.2020 12:54
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В День любви и верности депутаты одобрили законопроект о «сексе по телефону». Публичные слушания в Петербурге уводят в онлайн из-за COVID-19

Депутаты Петербурга дружно раскритиковали предложенный Смольным законопроект о переводе на время действия ограничительных антивирусных мер публичных слушаний в онлайн-формат. Однако в первом чтении 8 июля парламент поддержал инициативу 28 голосами за.

Перевод общественных обсуждений по изменениям в Генплан, Правила землепользования и застройки, а также по проектам планировки территории и проектам решений об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства предлагается перевести на «удаленку». Инициативу парламенту представил «строительный» вице-губернатор Николай Линченко, которому пришлось отражать дружные атаки депутатов.

Единоросс Денис Четырбок раскритиковал Смольный за затягивание с внесением законопроекта: «У вас законопроект был в недрах правительства готов два месяца назад». И спросил замглавы города, насколько жители обеспечены технической возможностью принимать участие в публичных слушаниях в таком формате и доступом в Интернет.

Его коллега Сергей Купченко напомнил, что, когда вводилось дистанционное образование, у 40 % детей не оказалось необходимого для этого компьютера. Он добавил, что обсуждение предполагает диалог, а предложенный законопроект не предусматривает обратную связь на замечания горожан.

Глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский назвал способ решения задачи «сложным» и «спорным» и отметил, что в городе есть залы, где и сотню, и две сотни жителей можно разместить на достаточном расстоянии друг от друга. Депутат несколько раз отметил, что предложенный формат — это «как секс по телефону, от которого удовольствие получают только застройщики». На это председатель Заксобрания Вячеслав Макаров с трибуны заметил, что 8 июля — как раз День любви и верности. Замечание вызвало одобрительный смех в зале.

Ранее «Фонтанка» подробно писала об этой инициативе. Эксперты увидели в предложенном инструменте как плюсы, так и минусы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
если жителей на удалёнку для общ.слушаний, то и стройку тогда в виртуал в 3D//
общение местных жителей с девелопёрами должно быть контактным, в перчатках и масках///
hedgehog_
да отмениить все эти слушания. только время на них тратить. ведь результат также заранее известен как с их конституцией
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