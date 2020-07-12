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12.07.2020 11:23
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Во время налёта на «Совкомбанк» в Петербурге прозвучало 6 выстрелов. Преступнику достались 3,5 миллиона рублей

После похищения крупной суммы из петербургского банка возбуждено уголовное дело о разбое. На место выезжали центр «Э» и кинологи, но тщетно.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июля, точная сумма ущерба составила 3,5 млн рублей. В момент нападения в зале «Совкомбанка» находились трое служащих и два клиента. На полу после визита разбойника остались шесть гильз от патронов травматического действия и одна резиновая пуля. Также изъяты четыре бутылки и окурок.

Помещение оборудовано «тревожной» кнопкой, нажата она была в 16.37, через две минуты после нападения. Группа реагирования приехала в 16.55, следственно-оперативная группа — еще через две минуты. Среди них было много полицейских начальников, оперативник из центра «Э» и кинолог. Собака Жасмин смогла взять след, провела на соседнюю улицу Бурцева и потеряла его у оживленного проспекта Маршала Жукова.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Как реагировала на происходящее в банке публика, посмотреть можно здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Karl_Ivanovich
"Четыре бутылки и окурок"!
За три минуты сгорает сигарета, это известно, но выпить четыре бутылки воды, не переставая стрелять и грабить... Это сильно!
Djnyana
Даже Жасмин поняла что.. - фигня это всё..)
***_555
Щаз спецы из "Следа" подключатся и всё раскрутят.
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