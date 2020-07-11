Вооружённый мужчина вынес несколько миллионов рублей из банковского отделения в Кировском районе Петербурга. С места преступления ему удалось скрыться до того, как туда прибыли сотрудники полиции.

Как стало известно «Фонтанке», 11 июля человек с оружием совершил налёт на банк на проспекте Ветеранов. Это произошло около половины пятого вечера. Зайдя в отделение, он произвёл как минимум один выстрел в потолок, а затем направил пистолет на кассира и потребовал передать ему деньги. Предварительно, его добычей стали 4 млн рублей. Преступнику удалось скрыться. Пострадавших нет.

Подробности случившегося «Фонтанке» рассказал очевидец. «Всё произошло примерно полтора часа назад. Я зашёл в банк, подошёл к терминалу и достал карту. В этот момент боковым зрением увидел, как в отделение зашёл какой-то парень и стал кричать: «Давайте деньги!». Потом я услышал три хлопка и быстро ретировался оттуда. Выйдя на улицу, стал звонить в экстренные службы», — сообщил свидетель происшествия.



По некоторым данным, предполагаемый преступник может быть одет в тёмно-серую толстовку, на капюшоне ярко-оранжевая полоса.



«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Там сообщили, что налетчик был в медицинской маске и пришел в офис банка около 16.40. Он выстрелил один раз и сбежал. Сумма ущерба действительно может составить около четырех миллионов, точно она еще не установлена. Уголовное дело пока не возбуждено.

