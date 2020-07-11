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11.07.2020 18:08
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В Петербурге совершен вооруженный налет на банк. Преступнику могли достаться 4 миллиона

Вооружённый мужчина вынес несколько миллионов рублей из банковского отделения в Кировском районе Петербурга. С места преступления ему удалось скрыться до того, как туда прибыли сотрудники полиции.

Как стало известно «Фонтанке», 11 июля человек с оружием совершил налёт на банк на проспекте Ветеранов. Это произошло около половины пятого вечера. Зайдя в отделение, он произвёл как минимум один выстрел в потолок, а затем направил пистолет на кассира и потребовал передать ему деньги. Предварительно, его добычей стали 4 млн рублей. Преступнику удалось скрыться. Пострадавших нет.

Подробности случившегося «Фонтанке» рассказал очевидец. «Всё произошло примерно полтора часа назад. Я зашёл в банк, подошёл к терминалу и достал карту. В этот момент боковым зрением увидел, как в отделение зашёл какой-то парень и стал кричать: «Давайте деньги!». Потом я услышал три хлопка и быстро ретировался оттуда. Выйдя на улицу, стал звонить в экстренные службы», — сообщил свидетель происшествия.

По некоторым данным, предполагаемый преступник может быть одет в тёмно-серую толстовку, на капюшоне ярко-оранжевая полоса.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Там сообщили, что налетчик был в медицинской маске и пришел в офис банка около 16.40. Он выстрелил один раз и сбежал. Сумма ущерба действительно может составить около четырех миллионов, точно она еще не установлена. Уголовное дело пока не возбуждено.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

223101851
кааак оказывается легко получить 4млн,может иии оружие -ракетница
Niko54321
Терпила с картой начал звонить в ментовку! А сам клиент этого банка где у него куча кредитов или деньги лежат под мизерный процент и карту постоянно блокируют за снятие более менее крупной суммы, требуя предоставить документы откуда деньги. А вообще прикол если он сам несколько дней назад просил у банка отсрочку по ипотеке!
kit54
Преступники были изумлены, прочитав в газетах, какую сумму они забрали при ограблении банка.
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