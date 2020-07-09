ВОЗ: России не стоит бояться бубонной чумы

Всемирная организация здравоохранения считает, что россиянам не стоит бояться бубонной чумы. Как рассказала ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович 9 июля, распространение болезни маловероятно — бубонная чума с трудом передается от человека к человеку.



В ВОЗ отмечают, что зафиксированная в Китае и Монголии бубонная чума не окажет серьезного влияния на жителей России.



«Против возбудителя чумы <...> существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина. Поэтому маловероятно, чтобы заболевание могло бы иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев», — приводит ТАСС слова Мелиты Вуйнович.

