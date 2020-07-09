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09.07.2020 12:14
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ВОЗ: России не стоит бояться бубонной чумы

Всемирная организация здравоохранения считает, что россиянам не стоит бояться бубонной чумы. Как рассказала ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович 9 июля, распространение болезни маловероятно — бубонная чума с трудом передается от человека к человеку.

В ВОЗ отмечают, что зафиксированная в Китае и Монголии бубонная чума не окажет серьезного влияния на жителей России.

«Против возбудителя чумы <...> существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина. Поэтому маловероятно, чтобы заболевание могло бы иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев», — приводит ТАСС слова Мелиты Вуйнович.

В начале июля стало известно о случаях бубонной чумы в Китае и Монголии. Российские власти риска распространения бубонной чумы не увидели. Они отметили, что сейчас болезнь сдерживают закрытые из-за коронавируса границы. Роспотребнадзор также заверил, что угрозы проникновения заболевания в Россию нет, однако власти Тувы уже озаботились профилактикой бубонной чумы.

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Комментарии (5)

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Alex000
А вот теперь что-то как-то реально сцыкотно.
pitmenspb
Случае бубонной чумы в Монголии и Северном Китае каждый год регистрируются - каждый год одно и тоже - какой-нить олух поймал и съел живность из природных очагов инфекции. Потом его лечат.
Далее единичных случае это не выходит.
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