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07.07.2020 11:41
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«Воздержаться от охоты на сурков и не употреблять в пищу их мясо». Власти Тувы озаботились профилактикой бубонной чумы

Жителей Тувы призвали отказаться от употребления в пищу мяса сурков и верблюдов. Как пишет 7 июля «Интерфакс», Минсельхоз республики попросил проявить бдительность из-за угрозы заражения бубонной чумой.

«Переносчиком бактерии являются блохи, которые живут на кожных покровах грызунов. Опасными для человека являются крысы, а также мясо сурка и верблюда. Рекомендуется жителям республики в случае поездок на отдых принимать меры профилактики от насекомых, воздержаться от охоты на сурков и не употреблять в пищу их мясо», — подчеркнули чиновники.

В Минсельхозе также уточнили, что чума может передаваться через укус зараженного насекомого, а также при снятии и обработке шкур грызунов или верблюдов.

Напомним, накануне сообщалось об очередном случае заражения чумой на западе Монголии — практически на границе с Россией. Ранее заболевшие были зафиксированы в той же Монголии, а также в Китае. В Роспотребнадзоре заверили, что опасности для россиян нет.

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Комментарии (5)

MikkeL
Все настолько плохо что кроме блохастых сусликов есть нечего?
Может пора на мировом уровне принять соглашение не жрать всякое опасное не предназначенное для этого зверье? Ну типа как общепризнанные нормы - руки мыть хорошо, убивать плохо и земля круглая...
Cashmare
ну слава богу, хоть сусликов можно
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