«Воздержаться от охоты на сурков и не употреблять в пищу их мясо». Власти Тувы озаботились профилактикой бубонной чумы

«Переносчиком бактерии являются блохи, которые живут на кожных покровах грызунов. Опасными для человека являются крысы, а также мясо сурка и верблюда. Рекомендуется жителям республики в случае поездок на отдых принимать меры профилактики от насекомых, воздержаться от охоты на сурков и не употреблять в пищу их мясо», — подчеркнули чиновники.

Жителей Тувы призвали отказаться от употребления в пищу мяса сурков и верблюдов. Как пишет 7 июля «Интерфакс», Минсельхоз республики попросил проявить бдительность из-за угрозы заражения бубонной чумой.

В Минсельхозе также уточнили, что чума может передаваться через укус зараженного насекомого, а также при снятии и обработке шкур грызунов или верблюдов.



Напомним, накануне сообщалось об очередном случае заражения чумой на западе Монголии — практически на границе с Россией. Ранее заболевшие были зафиксированы в той же Монголии, а также в Китае. В Роспотребнадзоре заверили, что опасности для россиян нет.

