Бубонная чума подступает к России. В Западной Монголии госпитализирован подросток после того, как он съел сурка

Пациента с подозрением на бубонную чуму выявили в регионе Баян-Улгий на западе Монголии. Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.



Баян-Улгий находится на границе с Россией и Китаем, уточняет издание. 15-летнего местного жителя госпитализировали после того, как он съел мясо сурка. Представитель местного минздрава призвал граждан не охотиться на этих животных и не есть их мясо.



Напомним, ранее бубонной чумой в Монголии уже заболели как минимум два человека. Местные власти уверяют, что причин для беспокойства нет, ситуация под контролем. При этом заболевание выявили уже и у жителя севера Китая. Бубонную чуму распространяют сурки, которых в Монголии употребляют в пищу, несмотря на запрет властей.

