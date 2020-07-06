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06.07.2020 11:16
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Бубонная чума подступает к России. В Западной Монголии госпитализирован подросток после того, как он съел сурка

Пациента с подозрением на бубонную чуму выявили в регионе Баян-Улгий на западе Монголии. Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.

Баян-Улгий находится на границе с Россией и Китаем, уточняет издание. 15-летнего местного жителя госпитализировали после того, как он съел мясо сурка. Представитель местного минздрава призвал граждан не охотиться на этих животных и не есть их мясо.

Напомним, ранее бубонной чумой в Монголии уже заболели как минимум два человека. Местные власти уверяют, что причин для беспокойства нет, ситуация под контролем. При этом заболевание выявили уже и у жителя севера Китая. Бубонную чуму распространяют сурки, которых в Монголии употребляют в пищу, несмотря на запрет властей.

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Комментарии (9)

vic_5e4cd1938d1a8
Внести изменения в ДНК сурков и летучих мышей, сделав их мясо очень горьким ....
Елена Владимирова
Как они достали, едят всякую гадость. И китайцы тоже.
ТиМуР
Сколько не критикуй вегетарианство , но однозначно плюсы в этом есть.
Хотя все не так однозначно... людям во многих регионах мира тяжело с питанием .. власти правы , когда запрещают есть подобных животных , но прежде необходимо обеспечить благословите людей ..
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