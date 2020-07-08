Фигуранты дела «Сети» — преступники, журналистка Прокопьева не разобралась с формулировками. Глава СПЧ прокомментировал громкие приговоры
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не согласен с данными правозащитного центра «Мемориал» о том, что в России более 300 политических заключенных.
«В списке «Мемориала» большинство осуждены по террористическим статьям. Надо аккуратнее относиться к таким спискам», — цитирует Фадеева «Коммерсантъ» 8 июля.
По словам главы СПЧ, осуждённая за оправдание терроризма псковская журналистка Светлана Прокопьева «не совсем тонко выразила свое мнение», а фигуранты дела «Сети» — «безусловно» преступники.
«Осужденные по делу «Сети», безусловно, преступники. Это дело члены совета анализировали максимально подробно, эксперты уверены: даже без показаний осужденных, полученных якобы под пытками, доказательств вины достаточно. По «Новому величию» такого анализа нет. Осужденного по статье 212.1 Константина Котова, и я эту позицию уже высказывал, не надо было сажать в тюрьму, а сама статья должна быть декриминализована — это для нас одна из приоритетных задач этого года», — сказал Фадеев.
Котов — второй человек в России, получивший реальный срок по статье 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии. Через два года приговор отменили.
Правозащитный центр «Мемориал» находится в списке иноагентов с 2014 года.