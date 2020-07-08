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08.07.2020 13:17
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Фигуранты дела «Сети» — преступники, журналистка Прокопьева не разобралась с формулировками. Глава СПЧ прокомментировал громкие приговоры

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не согласен с данными правозащитного центра «Мемориал» о том, что в России более 300 политических заключенных.

«В списке «Мемориала» большинство осуждены по террористическим статьям. Надо аккуратнее относиться к таким спискам», — цитирует Фадеева «Коммерсантъ» 8 июля.

По словам главы СПЧ, осуждённая за оправдание терроризма псковская журналистка Светлана Прокопьева «не совсем тонко выразила свое мнение», а фигуранты дела «Сети» — «безусловно» преступники.

«Осужденные по делу «Сети», безусловно, преступники. Это дело члены совета анализировали максимально подробно, эксперты уверены: даже без показаний осужденных, полученных якобы под пытками, доказательств вины достаточно. По «Новому величию» такого анализа нет. Осужденного по статье 212.1 Константина Котова, и я эту позицию уже высказывал, не надо было сажать в тюрьму, а сама статья должна быть декриминализована — это для нас одна из приоритетных задач этого года», — сказал Фадеев.

Котов — второй человек в России, получивший реальный срок по статье 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии. Через два года приговор отменили.

Правозащитный центр «Мемориал» находится в списке иноагентов с 2014 года.

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Комментарии (4)

Урус-Баши
Не понял, где защищает сей гражданин права человека. И от кого. В России живёт?
Савва Морозов
у Норкина сидел Малькевич из СПЧ и КПРФ (компрадорская партия РФ), где радовался, что народ проголосовал "ЗА" поправки. когда ему напомнили, что КПРФ была "против" и с какого он (Малькевич) так резко "переобулся в воздухе", то последний покраснел и понёс какую-то ересь. Мемориал - иноагент и с ними всё понятно, но СПЧ - это прибежище тех, кто не попал в мемориал.
asamar
Совет по правам известно какого человека…
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