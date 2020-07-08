Фигуранты дела «Сети» — преступники, журналистка Прокопьева не разобралась с формулировками. Глава СПЧ прокомментировал громкие приговоры

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не согласен с данными правозащитного центра «Мемориал» о том, что в России более 300 политических заключенных.



«В списке «Мемориала» большинство осуждены по террористическим статьям. Надо аккуратнее относиться к таким спискам», — цитирует Фадеева «Коммерсантъ» 8 июля.



По словам главы СПЧ, осуждённая за оправдание терроризма псковская журналистка Светлана Прокопьева «не совсем тонко выразила свое мнение», а фигуранты дела «Сети» — «безусловно» преступники.

