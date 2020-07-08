Грузия откроет границы для пяти стран Евросоюза. Условия строгие

Первый рейс пройдет по маршруту Мюнхен — Тбилиси — Мюнхен. «С авиакомпанией «Люфтганза» мы уже достигли соглашения о начале с августа 2020 года выполнения регулярных рейсов в направлении Мюнхена два раза в неделю», — уточнил советник премьер-министра Грузии по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани.

Грузия восстановит авиасообщение с некоторыми странами Евросоюза с начала августа. В первую очередь границы откроются для Франции, Германии, Латвии, Эстонии и Литвы. Об этом 8 июля сообщается на сайте грузинского правительства .

Он отметил, что Грузия откроет свои границы для Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Франции без каких-либо предварительных условий.



При этом перелеты будут осуществляться по новым правилам. Цель поездки может быть любой, главное — прилететь в Грузию прямым авиарейсом. До прибытия гости должны будут заполнить анкету. В ней надо будет указать все перемещения за последние две недели, место, в котором человек планирует остановиться, и контактные данные.



Еще одно условие для въезда в страну — температура не выше 37 градусов. Ее будут проверять на границе. Если у туриста обнаружат повышенную температуру, его обяжут пройти новый тест на коронавирус. Однако пройти тестирование можно будет и по собственному желанию. В обязательном порядке сдать тест на COVID-19 и пройти двухнедельный карантин придется тем, кто за последние две недели был в стране с высоким уровнем заболевания или в стране, не включенной в список ЕС.



В марте в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения. 16 марта страна закрыла свои границы для всех иностранцев. По данным Ассоциаиции туроператоров России, авиасообщение между Россией и Грузией может восстановиться с осени 2020 года.

