Грузия откроет границы для пяти стран Евросоюза. Условия строгие

Грузия восстановит авиасообщение с некоторыми странами Евросоюза с начала августа. В первую очередь границы откроются для Франции, Германии, Латвии, Эстонии и Литвы. Об этом 8 июля сообщается на сайте грузинского правительства.
Первый рейс пройдет по маршруту Мюнхен — Тбилиси — Мюнхен. «С авиакомпанией «Люфтганза» мы уже достигли соглашения о начале с августа 2020 года выполнения регулярных рейсов в направлении Мюнхена два раза в неделю», — уточнил советник премьер-министра Грузии по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани.
Он отметил, что Грузия откроет свои границы для Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Франции без каких-либо предварительных условий.
При этом перелеты будут осуществляться по новым правилам. Цель поездки может быть любой, главное — прилететь в Грузию прямым авиарейсом. До прибытия гости должны будут заполнить анкету. В ней надо будет указать все перемещения за последние две недели, место, в котором человек планирует остановиться, и контактные данные.
Еще одно условие для въезда в страну — температура не выше 37 градусов. Ее будут проверять на границе. Если у туриста обнаружат повышенную температуру, его обяжут пройти новый тест на коронавирус. Однако пройти тестирование можно будет и по собственному желанию. В обязательном порядке сдать тест на COVID-19 и пройти двухнедельный карантин придется тем, кто за последние две недели был в стране с высоким уровнем заболевания или в стране, не включенной в список ЕС.
В марте в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения. 16 марта страна закрыла свои границы для всех иностранцев. По данным Ассоциаиции туроператоров России, авиасообщение между Россией и Грузией может восстановиться с осени 2020 года.
Ранее «Фонтанка» писала, что с 1 июля Евросоюз открыл границы для 14 государств, в том числе и для Грузии. По данным Европейского совета, список был составлен, основываясь на «эпидемиологической ситуации и мерах сдерживания» в той или иной стране. Государства-рекордсмены по числу зараженных — Россия, США и Бразилия — в него не попали.