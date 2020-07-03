В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Побит показатель середины июня

Ежедневный прирост новых случаев коронавируса по стране продолжает снижаться, достигнув 3 июля 6718. Однако COVID-19 по-прежнему регистрируют практически во всех регионах, кроме Севастополя. Лидерами по новым случаям остаются Москва (659) и Московская область (298). Петербург по этому показателю держится на 4 месте. Всего в городе зафиксировали 24 990 больных COVID-19.

В Петербурге за последние сутки подтвердились 263 новых случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 3 июля.

Россия по общему числу выявленных случаев остается на третьем месте в мире после Бразилии (почти 1,5 миллиона) и США (2,7 миллиона). В РФ этот показатель составляет 667 883. Кроме того, 437 893 россиян удалось исцелиться от COVID-19, а для 9 859 он закончился летальным исходом.

В Петербурге число заболевших поползло вверх 30 июня. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что горожане вышли на массовые мероприятия и стали забывать про меры предосторожности. Последний раз суточное число случаев заражения в Петербурге было выше 263-х 12 июня — тогда диагноз был поставлен 274 пациентам.