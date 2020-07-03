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03.07.2020 10:40
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В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Побит показатель середины июня

В Петербурге за последние сутки подтвердились 263 новых случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 3 июля.

Ежедневный прирост новых случаев коронавируса по стране продолжает снижаться, достигнув 3 июля 6718. Однако COVID-19 по-прежнему регистрируют практически во всех регионах, кроме Севастополя. Лидерами по новым случаям остаются Москва (659) и Московская область (298). Петербург по этому показателю держится на 4 месте. Всего в городе зафиксировали 24 990 больных COVID-19.

Россия по общему числу выявленных случаев остается на третьем месте в мире после Бразилии (почти 1,5 миллиона) и США (2,7 миллиона). В РФ этот показатель составляет 667 883. Кроме того, 437 893 россиян удалось исцелиться от COVID-19, а для 9 859 он закончился летальным исходом.

В Петербурге число заболевших поползло вверх 30 июня. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что горожане вышли на массовые мероприятия и стали забывать про меры предосторожности. Последний раз суточное число случаев заражения в Петербурге было выше 263-х 12 июня — тогда диагноз был поставлен 274 пациентам.

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Комментарии (20)

MuCephei_88
По "официальной" статистике у нас сейчас с короной 4500 активных случаев. Учитывая, что с короной лежат не неделю как с гриппом, а почти месяц, то смело делим 4500 / 30, и получаем ... барабанная дробь... 140 человек на день. Такой маленькой заболеваемости никогда не было.
Вывод - вся эта официальная статистика полная, полнейшая параша и никак не может быть так мало официальных больных при даже средней заболеваемости в 250 человек в сутки.
261614211
Я могу официально заявить, что все цифры по короне - из головы взяты. Мы всей семьей болели с 25 мая по 14 июня, в поликлинике нам сказали "Не выдумывайте, и вообще тесты делать не положено", в итоге через несколько дней матери стало хуже, заказал тест в хеликсе, ответ пришел положительный. Пришел врач (бедный парень, уставший и потный в белом костюме). Сказал что мы все на караните, и всем надо ждать тестов от гос-ва, тесты сделали 10го числа, до сих пор нет результата, ждать не стали, сдали платно на отрицательные, только так вышли на улицу. После выписки дали направление матери на КТ, кт показало двустороннюю пневмонию, по сравнению с гриппом, можно сказать что вообще не кашляла. По поводу болезни - могу сказать что переносится она как долгая простуда, такое противное "простудное" состояние около 10 дней, на пятый день запахи пропали, потом стало лучше.
WuhanRockCafe
Просто городничий решил пугать народ превентивно в надежде на то, что здравый смысл возобладает даже у полных академиков.
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