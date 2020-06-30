Петербуржцы вышли на массовые мероприятия и забыли о дистанцировании. В Роспотребнадзоре прокомментировали увеличение числа заразившихся коронавирусом

«К сожалению, наши горожане забывают о правиле соблюдать социальную дистанцию. Многие вышли на массовые места отдыха. <...> Горожане стали менее ответственно относиться к принимаемым противоэпидемиологическим мерам. Это неправильно», — так 30 июня в управлении Роспотребнадзора по Петербургу «Фонтанке» прокомментировали увеличение числа выявленных случаев.

В федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнили жителям Петербурга о сохраняющейся опасности COVID-19.

В надзорном ведомстве напомнили, что в городе продолжает действовать масочно-перчаточный режим в общественных местах. До 12 июля гражданам необходимо использовать средства защиты, например в магазинах, а также при перемещении на общественном транспорте и такси.

В Роспотребнадзоре отметили, что важно помнить и о большом количестве бессимптомных носителей COVID-19. «Вы уверены, что с вами или с вашими родными или близкими находятся не носители?» — таким вопросом призывают задаваться в ведомстве.

В федеральной службе просят соблюдать «простые правила», а также «обязательно мыть руки, чем чаще, тем лучше».

В последний день июня в Петербурге было выявлено 253 новых заболевших коронавирусом. Ежедневный прирост заразившихся COVID-19 в городе последний раз был выше 250 15 июня (252), после чего продолжал падать.