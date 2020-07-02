FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 12:48
11
Печать

Скорая в Парголово реанимировала мужчину в одних трусах прямо на асфальте. Врачей вызвали полицейские, остановившие пешехода, который был явно не в себе

Историю, которая произошла около 10 утра 2 июля на улице Федора Абрамова в Парголово, рассказал читатель, который видел произошедшее из окна.

По словам Романа, выглянув с балкона, он заметил двух полицейских, которые скрутили на асфальте мужчину в трусах.

Фото: Роман Шенцев
Фото: Роман Шенцев
Фото: Роман Шенцев
Фото: Роман Шенцев
Фото: Роман Шенцев
Фото: Роман Шенцев 
Фото: кадр из видео/vk.com

«Мужчина лежал на животе, безостановочно кричал, вопил, иногда выкрикивал «убивают» и крутился на асфальте. Один сотрудник держал за плечи, второй за ноги. Полицейские куда-то звонили и снимали на смартфон лежащего мужчину. Так продолжалось минут 20. Потом мужчина полностью затих и продолжал безмолвно лежать, даже когда полицейские слезли с него», — рассказывает очевидец.

Затем, по его словам, подъехала машина ППС, все засуетились, стали бить лежащего по щекам, пытаясь привести в чувство. Один сотрудник побежал в ближайший медицинский центр. Оперативно подъехала машина скорой помощи: медперсонал проверил пострадавшего, достал дефибриллятор, провода закрепили на лежащем мужчине и в течение нескольких секунд пытались вернуть его к жизни.

Мужчину поместили на носилки и занесли в машину также подъехавшей реанимации.

Как сообщил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, утром сотрудниками полиции по указанному адресу был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии. Предположительно, он находился в состоянии опьянения. На место вызвали бригаду медиков. Но несмотря на их действия, мужчина скончался в реанимобиле.

Сейчас устанавливаются данные мужчины. На место вызваны сотрудники следственного комитета.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

RemyMartin
"полицейские слезли с него" Шикарный оборот речи.
grannie
Он должен зваться Георгием Фроловым, в крайнем случае Геворгом Фловеряном каким-нибудь. GF форева.
260569221
Опять солей своих нанюхался... или под «водой» накрыло...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний