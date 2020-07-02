Скорая в Парголово реанимировала мужчину в одних трусах прямо на асфальте. Врачей вызвали полицейские, остановившие пешехода, который был явно не в себе
Историю, которая произошла около 10 утра 2 июля на улице Федора Абрамова в Парголово, рассказал читатель, который видел произошедшее из окна.
По словам Романа, выглянув с балкона, он заметил двух полицейских, которые скрутили на асфальте мужчину в трусах.
«Мужчина лежал на животе, безостановочно кричал, вопил, иногда выкрикивал «убивают» и крутился на асфальте. Один сотрудник держал за плечи, второй за ноги. Полицейские куда-то звонили и снимали на смартфон лежащего мужчину. Так продолжалось минут 20. Потом мужчина полностью затих и продолжал безмолвно лежать, даже когда полицейские слезли с него», — рассказывает очевидец.
Затем, по его словам, подъехала машина ППС, все засуетились, стали бить лежащего по щекам, пытаясь привести в чувство. Один сотрудник побежал в ближайший медицинский центр. Оперативно подъехала машина скорой помощи: медперсонал проверил пострадавшего, достал дефибриллятор, провода закрепили на лежащем мужчине и в течение нескольких секунд пытались вернуть его к жизни.
Мужчину поместили на носилки и занесли в машину также подъехавшей реанимации.
Как сообщил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, утром сотрудниками полиции по указанному адресу был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии. Предположительно, он находился в состоянии опьянения. На место вызвали бригаду медиков. Но несмотря на их действия, мужчина скончался в реанимобиле.
Сейчас устанавливаются данные мужчины. На место вызваны сотрудники следственного комитета.