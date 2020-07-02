Скорая в Парголово реанимировала мужчину в одних трусах прямо на асфальте. Врачей вызвали полицейские, остановившие пешехода, который был явно не в себе

Историю, которая произошла около 10 утра 2 июля на улице Федора Абрамова в Парголово, рассказал читатель, который видел произошедшее из окна.

По словам Романа, выглянув с балкона, он заметил двух полицейских, которые скрутили на асфальте мужчину в трусах.



Фото: Роман Шенцев Фото: Роман Шенцев Фото: Роман Шенцев Фото: Роман Шенцев Фото: Роман Шенцев Фото: Роман Шенцев Фото: кадр из видео/vk.com

«Мужчина лежал на животе, безостановочно кричал, вопил, иногда выкрикивал «убивают» и крутился на асфальте. Один сотрудник держал за плечи, второй за ноги. Полицейские куда-то звонили и снимали на смартфон лежащего мужчину. Так продолжалось минут 20. Потом мужчина полностью затих и продолжал безмолвно лежать, даже когда полицейские слезли с него», — рассказывает очевидец.

