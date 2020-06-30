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30.06.2020 22:25
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«Более спокойно, чем вчера». ГИК рассказал о шестом дне голосования по поправкам, о сломанной руке журналиста скажут отдельно

По итогам 30 июня в горизбирком было направлено 46 обращений. В21 речи о нарушениях не шло, 25 — проверяются.

Итоги дня подвел замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский в медиацентре Союза журналистов. «Сегодня голосование в среднем проходило более спокойно, чем вчера, - рассказал он. - В этот день был один инцидент, по которому мы дадим отдельный комментарий».

Очевидно, речь идет о происшествии на УИК 2191. Напомним, фотограф Давид Френкель 30 июня приехал на избирательный участок на набережной Фонтанки, 22. Несмотря на то, что он является аккредитованным журналистом, председатель УИК №2191 Валентина Ландышко вместе с наблюдателем Дмитрием Арбамовым, экс-муниципальным депутатом от «Единой России», попытались удалить его с участка вместе с полицией.

После того, как журналист попросил сотрудника правоохранительных органов представиться, к нему применили силу. В итоге Френкеля со сломанной рукой доставили в больницу, ему потребовалась срочная операция. МВД проводит проверку обстоятельств.

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Комментарии (2)

Limongolden
Не на всех УИКах можно вести фото и видео съёмку. Есть соответствующее постановление ГИКа. Не надо смуту наводить.
Петр Петров
Ну че Петербуржцы, умылись!!!!
а могли ведь и застрелить смутьяна, прямо на набережной!!
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