В участковом избиркоме на набережной Фонтанки, 22, журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля с поврежденной рукой увезли на скорой помощи. Он получил перелом в результате конфликта с председателем УИКа и общественным наблюдателем. Об этом «Фонтанке» 30 июня сообщил очевидец произошедшего, член вышестоящего территориального избиркома № 16 Владимир Молодоженя.

«Ну что, у меня перелом». Конфликт в избиркоме на Фонтанке закончился приездом скорой

«Давид пришел и представился председателю в качестве журналиста. Председатель и так называемый общественный наблюдатель, активист Абрамов Дмитрий Владимирович, потребовали от него зарегистрироваться в списке лиц, присутствующих при голосовании. Журналист зарегистрировался, но от него потребовали продиктовать адрес, он отказался его диктовать. После чего ему заявили, что он не имеет права находиться на участке и начали выпроваживать в грубой форме», — рассказал член ТИК. На видео запечатлено, как представитель СМИ просит представиться сотрудника полиции, после чего правоохранитель применил силу. Член ТИК пояснил, что Френкель как аккредитованный представитель СМИ не обязан был вносить свое имя в реестр посетителей.

Молодоженя подтвердил, что приехала скорая помощь, медики наложили журналисту лангетку от кисти до надплечья и увезли. Френкель в Twitter сообщил: «Ну что, у меня перелом». Его мать подтвердила, что диагностировали перелом и сегодня будет сделана операция. Этому предшествовал конфликт между членами участковой комиссии и председателем Валентиной Ландышко, который развивается с вечера 29 июня. «Председатель с секретарем, не оповестив независимых членов комиссии, ушли в неизвестном направлении. Ящик, который у них был с собой, спрятали, не произвели никаких записей в книге избирателей. Резонно члены УИК попросили продемонстрировать сам ящик (он был спрятан), потом книги избирателей и поинтересовались, почему не сделаны отметки, которые были обязаны сделать сразу. Председатель не выполнял законные требования членов УИК, просто заявила: «Я не хочу этого делать», — рассказал Молодоженя. Сегодня утром, по его словам, Ландышко закрылась в кабинете, самостоятельно извлекла ящик для голосования, набитый битком бюллетенями. Где находятся два других ящика — неизвестно. «Нас пытались удалить с помощью полиции, на что я заметил, что это незаконно», — добавил он.