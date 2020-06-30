МВД: проверкой инцидента с журналистом Френкелем займётся Следственный комитет
По факту ситуации на избирательном участке №2191 на набережной Фонтанки в Петербурге, в результате которого журналист издания «Медиазона» Давид Френкель получил перелом руки, проводится проверка. Об этом 30 июня сообщили в ГУ МВД.
В ведомстве отметили, что в полицию из медучреждения поступила информация, что у гражданина, доставленного с избирательного участка №2191, диагностирована травма руки. Оценить произошедшее предстоит территориальному подразделению Следственного комитета России.
Напомним, Давид Френкель 30 июня приехал на избирательный участок на набережной Фонтанки, 22. Несмотря на то, что он является аккредитованным журналистом, председатель УИК №2191 Валентина Ландышко вместе с наблюдателем Дмитрием Арбамовым, экс-муниципальным депутатом от «Единой России», попытались удалить его с участка вместе с полицией.
После того, как журналист попросил сотрудника правоохранительных органов представиться, к нему применили силу. В итоге Френкелю сломали руку, он был госпитализирован, ему потребовалась срочная операция.
Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал провести прокурорскую проверку по факту произошедшего. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выразил свое возмущение применением силы в отношении журналиста и заявил о необходимости проведения ведомственной и прокурорской проверки по факту нанесения увечья и воспрепятствования законной профессиональной деятельности представителя СМИ. «Инцидент на избирательном участке 2191 – еще один пример, подтверждающий необходимость реформирования и кадрового обновления системы избирательных комиссий в Санкт-Петербурге», - написал омбудсмен в Facebook.