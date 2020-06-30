МВД: проверкой инцидента с журналистом Френкелем займётся Следственный комитет

По факту ситуации на избирательном участке №2191 на набережной Фонтанки в Петербурге, в результате которого журналист издания «Медиазона» Давид Френкель получил перелом руки, проводится проверка. Об этом 30 июня сообщили в ГУ МВД.



В ведомстве отметили, что в полицию из медучреждения поступила информация, что у гражданина, доставленного с избирательного участка №2191, диагностирована травма руки. Оценить произошедшее предстоит территориальному подразделению Следственного комитета России.

Напомним, Давид Френкель 30 июня приехал на избирательный участок на набережной Фонтанки, 22. Несмотря на то, что он является аккредитованным журналистом, председатель УИК №2191 Валентина Ландышко вместе с наблюдателем Дмитрием Арбамовым, экс-муниципальным депутатом от «Единой России», попытались удалить его с участка вместе с полицией.