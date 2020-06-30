FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
70.44р78.99р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 19:35
1
Печать

Союз журналистов потребовал провести прокурорскую проверку обстоятельств, при которых журналисту Френкелю сломали плечо

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с требованием провести прокурорскую проверку инцидента на избирательном участке, в результате которого журналисту Давиду Френкелю сломали руку. Соответствующее обращение 30 июня было опубликовано на сайте Союза.

«Журналист прибыл на место из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Сотрудники полиции, по неизвестным причинам, приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка. Они применили силу и нанесли Давиду Френкелю травму. У журналиста сломана рука», — говорится в обращении.

Как отмечает Союз, известен номер жетона одного из сотрудников полиции, который применял силу в отношении Френкеля, — № 009175. В заявлении отмечается, что после инцидента сотрудник полиции спрятал свой жетон. Союз расценил случившееся в том числе и как воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в своем телеграм-канале сообщил, что у Френкеля сломано плечо и 30 июня его будут экстренно оперировать.

«Мы сделаем всё, чтобы преступники понесли заслуженное наказание. Заявление в СК будет подано сегодня. Питерский СК умеет расследовать дела о полицейском насилии, мы сами писали о таких случаях неоднократно. Мы надеемся и в этот раз на объективное расследование и наказание виновных», — написал он.

Напомним, Давид Френкель прибыл на участок № 2191 на набережной Фонтанки, 22, после поступивших сообщений о попытке удалить оттуда независимых членов избиркома. Френкель является аккредитованным представителем СМИ, зарегистрировался в списке посетителей, но отказался диктовать свой адрес, после чего председатель комиссии Валентина Ландышко вместе с наблюдателем Дмитрием Арбамовым, экс муниципальным депутатом от «Единой России», в грубой форме попытались удалить журналиста с участка.

В конфликт включился полицейский. В ответ на требование представиться сотрудник правоохранительных органов применил к Френкелю силу. В результате журналист получил перелом. Конфликт попал на видео.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

261254291
Френкель "Русский Флойд " , как любит Фонтанка, правда тот был бандит а этот профессиональный провокатор.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний