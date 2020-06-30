Союз журналистов потребовал провести прокурорскую проверку обстоятельств, при которых журналисту Френкелю сломали плечо

«Журналист прибыл на место из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Сотрудники полиции, по неизвестным причинам, приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка. Они применили силу и нанесли Давиду Френкелю травму. У журналиста сломана рука», — говорится в обращении.

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с требованием провести прокурорскую проверку инцидента на избирательном участке, в результате которого журналисту Давиду Френкелю сломали руку. Соответствующее обращение 30 июня было опубликовано на сайте Союза.

Как отмечает Союз, известен номер жетона одного из сотрудников полиции, который применял силу в отношении Френкеля, — № 009175. В заявлении отмечается, что после инцидента сотрудник полиции спрятал свой жетон. Союз расценил случившееся в том числе и как воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в своем телеграм-канале сообщил, что у Френкеля сломано плечо и 30 июня его будут экстренно оперировать.

«Мы сделаем всё, чтобы преступники понесли заслуженное наказание. Заявление в СК будет подано сегодня. Питерский СК умеет расследовать дела о полицейском насилии, мы сами писали о таких случаях неоднократно. Мы надеемся и в этот раз на объективное расследование и наказание виновных», — написал он.