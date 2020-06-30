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30.06.2020 16:33
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Военным и другим силовикам повысят зарплаты

Оклады российским военным будут увеличены с октября текущего года. Соответствующее постановление правительства опубликовано 30 июня на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, оклады вырастут в 1,03 раза. Более того, их размеры округлят до целого рубля в сторону увеличения.

Прибавка ожидает военных, проходящих службу по контракту или призыву, имеющих специальные звания, бойцов Росгвардии, сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и МВД, пожарных, таможенников и начальствующий состав фельдъегерской связи.

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Комментарии (28)

Елена Козюкова
Я в шоке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
260581461
Поправки и обнуление сроков узурпатора поддержали, получите распишитесь. Потом хотят уважения народа.
Danik
Браво! В 1.03 раза! На 3 процента! Это даже меньше, чем официальная инфляция. Она 4 процента! То есть зарплата уменьшится, но шороху будет много! Так и хочется сказать: Спасибо!)
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