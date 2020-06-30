Военным и другим силовикам повысят зарплаты

Оклады российским военным будут увеличены с октября текущего года. Соответствующее постановление правительства опубликовано 30 июня на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, оклады вырастут в 1,03 раза. Более того, их размеры округлят до целого рубля в сторону увеличения.

Прибавка ожидает военных, проходящих службу по контракту или призыву, имеющих специальные звания, бойцов Росгвардии, сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и МВД, пожарных, таможенников и начальствующий состав фельдъегерской связи.