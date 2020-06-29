Мишустин: С 1 апреля число безработных в России выросло в 3,5 раза

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 июня озвучил новые данные по безработице. Рост в 3,5 раза чиновник назвал невзрывным.



«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза», — сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.



При этом, по словам Мишустина, «резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать».



Как писала «Фонтанка», только в Петербурге, по данным комитета по труду и занятости, зарегистрировано 89 187 человек. По сравнению с июнем 2019 года количество безработных в городе увеличилось в 7,2 раза.

