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29.06.2020 16:21
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Мишустин: С 1 апреля число безработных в России выросло в 3,5 раза

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 июня озвучил новые данные по безработице. Рост в 3,5 раза чиновник назвал невзрывным.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза», — сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.

При этом, по словам Мишустина, «резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать».

Как писала «Фонтанка», только в Петербурге, по данным комитета по труду и занятости, зарегистрировано 89 187 человек. По сравнению с июнем 2019 года количество безработных в городе увеличилось в 7,2 раза.

Официально зарегистрированы в качестве безработных в марте были 727 тысяч россиян, в апреле — 1 млн 311 тысяч, а в мае — 2 млн 143 тысячи. Глава Минтруда Антон Котяков на текущей неделе сообщил, что на 17 июня в России на бирже труда числились 2 млн 476 тысяч безработных граждан.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
запятую зря поставил.
SlawaPiter
Мишустин, умножь эту цифру на два, а то и на три. Это будет больше похоже на правду. Ваша "полезность" на лицо.
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