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    Начало новой жизни. В Финский залив выпустили спасенную в марте нерпу

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    Фото: Водоканал Санкт-Петербурга
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    Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выпустили в Финский залив свою подопечную. Спасенное в марте животное окрепло и готово к жизни на свободе.

    Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга» 18 июня, за два с половиной месяца нерпа выросла до 23 килограммов. Когда малышку нашли, она была беспомощна и слаба. Ее вес составлял семь килограммов. Кроха могла бы стать жертвой собак, птиц и диких животных. Без помощи человека ей было не выжить.

    Время для выпуска выбрано не случайно — сейчас в Финском заливе много молодой рыбы, которой будет питаться нерпа.

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    Основатель фонда Елена Андриевская поделилась с журналистом «Фонтанки», что следующий выпуск животного на свободу ожидается в среду, 19 июня.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что пять тюленей выпустили в Финский залив сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Специалисты выхаживали животных полтора месяца.

    Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

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    НерпаФонд друзей балтийской нерпы
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