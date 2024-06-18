Начало новой жизни. В Финский залив выпустили спасенную в марте нерпу

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выпустили в Финский залив свою подопечную. Спасенное в марте животное окрепло и готово к жизни на свободе.



Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга» 18 июня, за два с половиной месяца нерпа выросла до 23 килограммов. Когда малышку нашли, она была беспомощна и слаба. Ее вес составлял семь килограммов. Кроха могла бы стать жертвой собак, птиц и диких животных. Без помощи человека ей было не выжить.

