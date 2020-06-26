Число безработных в Петербурге бьет рекорды. С начала эпидемии их стало в шесть раз больше
Комитет по труду и занятости 26 июня опубликовал очередную статистику по числу безработных, согласно которой на вчерашний день таковых в городе 89 187 человек.
По сравнению с июнем 2019 года количество безработных в городе увеличилось в 7,2 раза — тогда Петростат отчитался о том, что этот статус имели 12,3 тысячи петербуржцев.
К началу коронавирусных ограничений в конце марта 2020 года число безработных изменилось несущественно — всего 15,1 тысячи человек. Однако затем этот показатель резко пошел вверх и к концу июня вырос почти в шесть раз.
Найти работу через службу занятости за последнюю неделю смогли всего около тысячи человек. При том что количество безработных выросло за неполных три месяца примерно на 74 тысячи человек, комитет по труду отчитывается о регистрации с начала апреля всего 2,4 тыс. новых вакансий.
Далеко не все из зарегистрировавшихся в качестве безработных могут получить полную сумму поддержки, обещанную президентом, — 12 130 рублей.
«Сейчас максимальное пособие по безработице в городе получают 33 615 человек. 7 433 человека имеют доплату к пособию по безработице на детей в размере 3 000 рублей в месяц на каждого ребенка», — говорится в сообщении комитета по труду и занятости.
По подсчетам «Фонтанки», на самом деле в апреле последствия эпидемии, в том числе потерю работы и резкое снижение доходов, испытали как минимум полмиллиона петербуржцев. В начале пандемии глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко прогнозировал рост безработных не выше 70 тыс. за весь период.