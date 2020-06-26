Число безработных в Петербурге бьет рекорды. С начала эпидемии их стало в шесть раз больше

Комитет по труду и занятости 26 июня опубликовал очередную статистику по числу безработных, согласно которой на вчерашний день таковых в городе 89 187 человек.



По сравнению с июнем 2019 года количество безработных в городе увеличилось в 7,2 раза — тогда Петростат отчитался о том, что этот статус имели 12,3 тысячи петербуржцев.

К началу коронавирусных ограничений в конце марта 2020 года число безработных изменилось несущественно — всего 15,1 тысячи человек. Однако затем этот показатель резко пошел вверх и к концу июня вырос почти в шесть раз.