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28.06.2020 18:25
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На реки и каналы Петербурга вернулись катера и пароходы

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Туристы из российских регионов и жители Петербурга вновь могут насладиться прогулкой по городским рекам. На набережные вернулись «зазывалы».

С 28 июня в Северной столице отменен запрет на движение по рекам и каналам речных трамвайчиков, первые в этом сезоне туристы уже успели прокатиться по центру города. У причалов вновь выстраиваются очереди, а на набережных появились приглашающие на прогулку сотрудники судоходных компаний.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Запрет на подобного рода прогулки Смольный отменил на втором этапе снятия коронавирусных ограничений. Горожанам и приезжим из других регионов также с 28 июня можно легально гулять по паркам, с 29-го числа заработает зоопарк. Кроме того, открываются маникюрные салоны и возобновляются торжественные регистрации брака, но в ЗАГСы больше 10 человек от одной пары новобрачных, включая их самих, пока не пускают. Кафе и рестораны также восстанавливают работу, но посидеть за чашкой кофе или бокалом спиртного можно будет только на улице и с дистанцией в полтора метра от незнакомого соседа.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Camlann
Попросил меня в пятницу знакомый проконсультировать его знакомого по поводу нечёткой работы электрики (и немножко электроники) на 2 посудинах, гордо именуемых прогулочными катерами. Проконсультировал. Кое-что подправил. Лишний раз убедился, что кататься на этих лайнерах не стоит. Не то, чтобы утонут, но остановиться на ходу или же в стенку канала въехать - как здрасьте.
he1word
реки каналы катера ... ??*ш4то
261254291
"На реки и каналы Петербурга вернулись катера и пароходы"
Настоящие параходы? С паровой машиной? Увы, на реках и каналах никогда не видел. Не застал.
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