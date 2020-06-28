С 28 июня в Северной столице отменен запрет на движение по рекам и каналам речных трамвайчиков, первые в этом сезоне туристы уже успели прокатиться по центру города. У причалов вновь выстраиваются очереди, а на набережных появились приглашающие на прогулку сотрудники судоходных компаний.

Запрет на подобного рода прогулки Смольный отменил на втором этапе снятия коронавирусных ограничений. Горожанам и приезжим из других регионов также с 28 июня можно легально гулять по паркам, с 29-го числа заработает зоопарк. Кроме того, открываются маникюрные салоны и возобновляются торжественные регистрации брака, но в ЗАГСы больше 10 человек от одной пары новобрачных, включая их самих, пока не пускают. Кафе и рестораны также восстанавливают работу, но посидеть за чашкой кофе или бокалом спиртного можно будет только на улице и с дистанцией в полтора метра от незнакомого соседа.