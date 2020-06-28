Из парков стерло пандемию. Как они выглядят в первый день отмены коронавирусного запрета на прогулки и почему Летний сад еще на замке

Жизнь в полном объеме вернулась почти во все сады, скверы и парки Петербурга. В 300-летия больше не надо ползать под двойным слоем заборов, в Удельном можно не бояться отметить день рождения, а в центре города, наконец, снова есть, где подышать воздухом посвежее. О 10 миллионах зараженных коронавирусом под тенью деревьев как будто никто не знает.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Инспекция фотографов «Фонтанки» по паркам прошла 28 июня — в день, когда Смольный снял запрет на их посещение. В Удельном атмосфера, ожидаемо, не изменилась — регулярные визиты полиции и сотрудников комитета по законности, которые отпугнули существенную часть любителей провести там время, закончились давно. На лужайках в нижней части традиционные пикники с шашлыками, по асфальтированным дорожкам снуют велосипедисты и бегуны. Кто-то в воскресный день поставил в парке шатер, пригласил аниматора и устроил для детей день рождения.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Окончились и мучения для тех, кому нравится отдыхать на берегу залива в парке 300-летия. Как ранее писала «Фонтанка», в жару и зной горожане пробирались туда между прутьями закрытой на замок ограды, просачивались в дыры со стороны торгового центра и стройки на противоположном конце. Ближе к «Алым парусам» вдоль первого забора появился второй, абсурдность побороли в том числе «подкатыванием» под ограду — парк оставался наполнен людьми вплоть до вечера 27 июня, когда ради салюта и телетрансляции «Алых Парусов» там устроили «зачистку». Выходящие из парка петербуржцы упирались в ряды автозаков и сотрудников полиции. Впрочем, окружающую зеленую зону территорию от наплыва желающих посмотреть на шоу вживую принятые меры не избавили. Днем 28 июня там отлив, распахнутые ворота и мирный воскресный отдых.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Наладилась жизнь и в Таврическом саду. На лавочках под солнечными лучами греются бабушки, по дорожкам бегут спортсмены, газоны заняли читающие, загорающие и влюбленные, а футбольные ворота снова используют по назначению дружные подростки.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Однако нашлось место и разочарованию — Летний и Михайловский сады все еще заперты на все замки. Объяснение горожане слышат из уст охранника — и тот, и другой под управлением Русского музея, являются его частью, а, значит, им открываться не время. Однако в пресс-службе учреждения «Фонтанке» сообщили, что дело вовсе не в этом — сады вот-вот откроются, сперва Михайловский, еще через несколько дней Летний. Сейчас их готовят к приему гостей и проводят дезинфекцию. Пока же часть развернутых от ворот сада устраивается на Марсовом поле. Отметим, глава Русского музея Владимир Гусев сомневается, что есть смысл открывать для посетителей Михайловский дворец и другие корпуса.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Музей-заповедник «Петергоф» также пока закрыт, с отсрочкой на неделю, чтобы успеть привести все в соответствие с коронавирусными ограничениями. «Царское село» также откроется 3 июля. ГМЗ «Павловск» уже работает, в первый день снятия запрета там побывали порядка 4 тысяч человек.

28 июня количество зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек. Умерли почти 500 тысяч.