Призыв Смольного смотреть «Алые паруса» в ночь на 28 июня по телевизору не собрал всех горожан у экранов. Дежурившие на западном берегу Васильевского острова — официально он был закрыт для посещения — корреспонденты «Фонтанки» окунулись в живое море зевак. Они были повсюду.
Широкие тротуары Морской набережной не вместили всех желающих, проезжая часть тоже ломилась от пешеходов.
Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Закрытие парка 300-летия лишь отчасти решило проблему «курортного» времяпрепровождения. Песчаные подходы к Финскому заливу были заняты петербуржцами на Васильевском острове.
Полиция охотилась только за горожанами, позволившими себе вызывающее поведение, — например, забравшимися на крышу 12-этажного дома.
В центре Петербурга тоже было не протолкнуться. Снова отличились стритрейсеры, устроившие тусовку на набережной Невы. Пара экипажей ДПС спасовала перед толпами, гордо делятся стритрейсеры в соцсетях.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
У парка 300-летия тоже было не протолкнуться, если верить постам петербуржцев в Instagram.
В Петербурге запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных публичных мероприятий, а также их посещение гражданами. Смольный сам приоткрыл лазейку для нарушения этого табу в ночь «Алых парусов», сделав для праздника исключение. Одновременно чиновники заявляли, что смотреть общероссийский выпускной нужно по телевизору, и обещали закрыть для посещения часть побережья Финского залива и Невы, в том числе парк 300-летия Петербурга, прилегающие к нему территории, западную часть Крестовского острова и Петровской косы, северный и западный берега Васильевского острова.
Самые интересные моменты «Алых парусов» собраны в репортаже «Фонтанки».