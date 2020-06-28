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28.06.2020 12:32
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Тысячи зевак победили запрет на просмотр «Алых парусов» вживую

Призыв Смольного смотреть «Алые паруса» в ночь на 28 июня по телевизору не собрал всех горожан у экранов. Дежурившие на западном берегу Васильевского острова — официально он был закрыт для посещения — корреспонденты «Фонтанки» окунулись в живое море зевак. Они были повсюду.

Широкие тротуары Морской набережной не вместили всех желающих, проезжая часть тоже ломилась от пешеходов.

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Закрытие парка 300-летия лишь отчасти решило проблему «курортного» времяпрепровождения. Песчаные подходы к Финскому заливу были заняты петербуржцами на Васильевском острове.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Полиция охотилась только за горожанами, позволившими себе вызывающее поведение, — например, забравшимися на крышу 12-этажного дома.

В центре Петербурга тоже было не протолкнуться. Снова отличились стритрейсеры, устроившие тусовку на набережной Невы. Пара экипажей ДПС спасовала перед толпами, гордо делятся стритрейсеры в соцсетях.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

У парка 300-летия тоже было не протолкнуться, если верить постам петербуржцев в Instagram.

В Петербурге запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных публичных мероприятий, а также их посещение гражданами. Смольный сам приоткрыл лазейку для нарушения этого табу в ночь «Алых парусов», сделав для праздника исключение. Одновременно чиновники заявляли, что смотреть общероссийский выпускной нужно по телевизору, и обещали закрыть для посещения часть побережья Финского залива и Невы, в том числе парк 300-летия Петербурга, прилегающие к нему территории, западную часть Крестовского острова и Петровской косы, северный и западный берега Васильевского острова.

Самые интересные моменты «Алых парусов» собраны в репортаже «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (45)

Цитата героя Александра Абдулова из фильма "Гений" (1991 г.): "Страна непуганых идиотов". Устарела ли фраза за 30 лет? Можно, конечно, спорить о качестве организации и уместности того или иного праздника или мероприятия, но с "ясным взором" и с "пеной у рта" утверждать, что пандемия коронавируса - ерунда? Я, дескать, не заболел до сих пор, значит, и нет никакого вируса (феерично идиотский аргумент!) ; ограничения ослабили или сняли, значит, вирус сам понял, что ему пора "лапки кверху", а нам уже можно не беречь ни себя, ни окружающих, ведь ничего же не случится с нами плохого, потому что так хочется радоваться жизни, веселиться! Нам наплевать на серьезность проблемы, она нам надоела, нам претит дисциплинированность, нам скучно жить умом (не заграница, чай), мы хотим жить эмоциями, э-ге-гей!
Народ свой, конечно, нужно любить, поэтому чрезмерно суровые меры вряд ли применимы, но вот ЭКСКУРСИИ В КОРОНАВИРУСНЫЕ БОЛЬНИЦЫ И МОРГИ надо бы организовать.
Берегите себя!
Киркор_Филиппов
Хлеба и зрелищ. Самая верное словосочетание для плебса во все времена.
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