Призыв Смольного смотреть «Алые паруса» в ночь на 28 июня по телевизору не собрал всех горожан у экранов. Дежурившие на западном берегу Васильевского острова — официально он был закрыт для посещения — корреспонденты «Фонтанки» окунулись в живое море зевак. Они были повсюду.



Широкие тротуары Морской набережной не вместили всех желающих, проезжая часть тоже ломилась от пешеходов.