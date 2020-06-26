Музей-заповедник «Петергоф» возобновляет работу. На обкатку условий приема туристов в коронавирусной реальности там взяли небольшую паузу
С 3 июля жители Петербурга и гости Северной столицы могут вновь полюбоваться парками Государственного музея-заповедника «Петергоф». Недельная пауза им нужна, чтобы отладить все механизмы пропуска гостей и их нахождения на территории.
Как сообщили «Фонтанке» в ГМЗ, с 3 июля будут открыты Нижний фонтанный парк, парки Ораниенбаума и Александрии. Выбор сделан, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, и связан с максимальной численностью туристов. Там также отметили, что правила посещения и режим работы будут нетрадиционными, детали пока прорабатываются.
Правительство Петербурга разрешило открыться всем паркам в черте города с 28 июня. Как объяснили в ГМЗ, еще одна рабочая неделя им нужна, чтобы с 3 июля «все работало как по часам».
О втором этапе снятия коронавирусных ограничений, в который входит и открытие парков, «Фонтанка» подробно писала накануне. Горожане смогут насладиться посиделками в кафе на свежем воздухе, легально сделать маникюр и пожениться в присутствии пары родителей с каждой стороны, двух свидетелей, фотографа и самого буйного гостя.