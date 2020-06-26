Музей-заповедник «Петергоф» возобновляет работу. На обкатку условий приема туристов в коронавирусной реальности там взяли небольшую паузу

С 3 июля жители Петербурга и гости Северной столицы могут вновь полюбоваться парками Государственного музея-заповедника «Петергоф». Недельная пауза им нужна, чтобы отладить все механизмы пропуска гостей и их нахождения на территории.



Как сообщили «Фонтанке» в ГМЗ, с 3 июля будут открыты Нижний фонтанный парк, парки Ораниенбаума и Александрии. Выбор сделан, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, и связан с максимальной численностью туристов. Там также отметили, что правила посещения и режим работы будут нетрадиционными, детали пока прорабатываются.