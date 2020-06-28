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28.06.2020 13:12
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Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 10 млн человек. Россия удерживает за собой третье место

Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 10 млн 1 тыс. 527 человек. Об этом 28 июня сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Первое место по количеству заболевших остается за США — там зафиксировано 2 млн 510 тыс. 323 случая. На втором месте Бразилия с 1 млн 313 тыс. 667 зараженными.

Россия удерживает за собой третье место. Напомним, по данным на утро 28 июня, всего в РФ заразились 634 тыс. 437 человек, из них 23735 — в Петербурге. 9073 пациента с коронавирусом скончались по всей стране, 1086 из них — в Северной столице.

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