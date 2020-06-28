Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 10 млн человек. Россия удерживает за собой третье место
Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 10 млн 1 тыс. 527 человек. Об этом 28 июня сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
Первое место по количеству заболевших остается за США — там зафиксировано 2 млн 510 тыс. 323 случая. На втором месте Бразилия с 1 млн 313 тыс. 667 зараженными.
Россия удерживает за собой третье место. Напомним, по данным на утро 28 июня, всего в РФ заразились 634 тыс. 437 человек, из них 23735 — в Петербурге. 9073 пациента с коронавирусом скончались по всей стране, 1086 из них — в Северной столице.