Петербуржцы не изменили привычки и в очередной жаркий летний день наводнили парк 300-летия. Ближе к вечеру 27 июня компанию им составили сотрудники правоохранительных органов.



Судя по фото горожан в соцсетях, день на побережье залива в Приморском районе прошел при традиционном ажиотаже. Установленный вокруг парка 300-летия дополнительный забор желание горожан провести время на пляже не сломил, горожане перелезали через ограду или же обходили ее со стороны торгового центра. По словам очевидцев, некоторые под забор даже «подкатывались». Перекрыт оказался и Яхтенный мост, причем еще днем.