Петербуржцы не изменили привычки и в очередной жаркий летний день наводнили парк 300-летия. Ближе к вечеру 27 июня компанию им составили сотрудники правоохранительных органов.
Судя по фото горожан в соцсетях, день на побережье залива в Приморском районе прошел при традиционном ажиотаже. Установленный вокруг парка 300-летия дополнительный забор желание горожан провести время на пляже не сломил, горожане перелезали через ограду или же обходили ее со стороны торгового центра. По словам очевидцев, некоторые под забор даже «подкатывались». Перекрыт оказался и Яхтенный мост, причем еще днем.
К вечеру заканчивающие отдых горожане практически попали в оцепление. Вдоль Приморского проспекта выстроились автомобили Росгвардии. Петербуржцы в соцсетях рассказывают, что к плавающим подошел катер, в рупор кричали: «Выходим из воды, покидаем территорию парка! Через 5 минут начнётся зачистка».
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», у ограды примерно через каждые 30 метров стоит по сотруднику полиции — в их задачу входит никого не пускать внутрь. «Сейчас я на свободе. Вокруг парка автозаки», - делится петербурженка в соцсетях.
Последние кордоны наш корреспондент заметил у самого заезда на Яхтенный мост. От парка уходят последние отдыхавшие там, вся парковка заставлена только машинами Росгвардии, ОМОНа и скорыми. Вход на пешеходный мост дополнительно перекрыли еще одним забором.
Ксения Потеева
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