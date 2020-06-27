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27.06.2020 21:08
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В парке 300-летия прошла «зачистка». Отдыхающих прогнали с пляжа

Петербуржцы не изменили привычки и в очередной жаркий летний день наводнили парк 300-летия. Ближе к вечеру 27 июня компанию им составили сотрудники правоохранительных органов.

Судя по фото горожан в соцсетях, день на побережье залива в Приморском районе прошел при традиционном ажиотаже. Установленный вокруг парка 300-летия дополнительный забор желание горожан провести время на пляже не сломил, горожане перелезали через ограду или же обходили ее со стороны торгового центра. По словам очевидцев, некоторые под забор даже «подкатывались». Перекрыт оказался и Яхтенный мост, причем еще днем.

Фото: читательница "Фонтанки"
Фото: читательница "Фонтанки"
Фото: Ксения Потеева
Фото: Ксения Потеева
Фото: Ксения Потеева
Фото: Ксения Потеева
Фото: Ксения Потеева
Фото: Ксения Потеева
Фото: Ксения Потеева
Фото: Ксения Потеева
Фото: Ксения Потеева

К вечеру заканчивающие отдых горожане практически попали в оцепление. Вдоль Приморского проспекта выстроились автомобили Росгвардии. Петербуржцы в соцсетях рассказывают, что к плавающим подошел катер, в рупор кричали: «Выходим из воды, покидаем территорию парка! Через 5 минут начнётся зачистка».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», у ограды примерно через каждые 30 метров стоит по сотруднику полиции — в их задачу входит никого не пускать внутрь. «Сейчас я на свободе. Вокруг парка автозаки», - делится петербурженка в соцсетях.

Последние кордоны наш корреспондент заметил у самого заезда на Яхтенный мост. От парка уходят последние отдыхавшие там, вся парковка заставлена только машинами Росгвардии, ОМОНа и скорыми. Вход на пешеходный мост дополнительно перекрыли еще одним забором.

Ксения Потеева

Вечером в городе начнется праздник выпускников «Алые Паруса». В этом году его полностью перевели в онлайн-формат. Подробнее о запретах читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

262061761
Идиотизм полный! Кому нужны Паруса он-Лайн??? Дети гулять и праздновать хотят!!! Хоть один ребёнок усидит перед тв???
Nerevar
Наверное, много жалоб от местных жителей было на мусор, гогот, зассаные газоны и подворотни.
lenok0508
Автозак нагнали ,а вдруг выпускники решат ослушаться и захотят посмотреть на свой праздник не по ящику.Приехали дальше некуда.
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