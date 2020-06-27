Без метро, алкоголя, набережных и Парка 300-летия. Все запреты «Алых Парусов» — на «Фонтанке»

«Алые Паруса» 27 июня ограничат продажу алкоголя, движение общественного и личного транспорта. Метро не будет работать круглосуточно, в помощь гуляющим только ночные автобусы. «Фонтанка» собрала в одном месте все ограничения сегодняшней ночи.

В этом году праздник ориентирован только на телетрансляцию. Бриг «Россия» с алыми парусами изменил свой маршрут. В этом году он пройдет по Финскому заливу. Сцену установили на крыше многоэтажного дома на Морской набережной. Сегодня с 8 утра до 2 часов ночи вход в парадные высотки ограничен. Если на это время выпадет день рождения, то собственники должны составить список гостей, который передадут полиции. Запускать посетителей будут после предъявления паспорта.



Первым вступил в силу запрет на продажу алкоголя. Спиртное нельзя купить с 22 часов 26 июня до 11 часов утра 28 июня.

Для водного транспорта стала недоступна часть акватории устья Невы и Финского залива. Там будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии. Из-за оцепления нельзя будет попасть в Парк 300-летия Петербурга и на прилегающие территории, западную часть Крестовского острова и Петровской косы, северный и западный берега Васильевского острова.

С 08:00 27 июня до 2:00 28 июня закрылось движение по Большому Петровскому мосту и улице Савиной, Теннисной, Велосипедной и Футбольной аллеям, набережной Гребного канала, Северной дороге, Бодрову переулку, набережной Мартынова от Бодрова переулка до улицы Рюхина, Южной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги, Большому Петровскому мосту.

С утра до часа ночи автомобили не смогут проехать по ЗСД на участке от Приморского проспекта до набережной реки Екатерингофки, а до 6 утра — по Петровской косе. С 5 вечера до часа ночи закрываются Приморский проспект, Яхтенная улица и одноименный мост, мост Бетанкура, набережная Макарова. На Васильевском острове — участки улицы Одоевского, проспекта КИМа и нескольких других магистралей. Маршруты объезда можно посмотреть здесь.

