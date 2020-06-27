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27.06.2020 12:51
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Без метро, алкоголя, набережных и Парка 300-летия. Все запреты «Алых Парусов» — на «Фонтанке»

«Алые Паруса» 27 июня ограничат продажу алкоголя, движение общественного и личного транспорта. Метро не будет работать круглосуточно, в помощь гуляющим только ночные автобусы. «Фонтанка» собрала в одном месте все ограничения сегодняшней ночи.

В этом году праздник ориентирован только на телетрансляцию. Бриг «Россия» с алыми парусами изменил свой маршрут. В этом году он пройдет по Финскому заливу. Сцену установили на крыше многоэтажного дома на Морской набережной. Сегодня с 8 утра до 2 часов ночи вход в парадные высотки ограничен. Если на это время выпадет день рождения, то собственники должны составить список гостей, который передадут полиции. Запускать посетителей будут после предъявления паспорта.

Первым вступил в силу запрет на продажу алкоголя. Спиртное нельзя купить с 22 часов 26 июня до 11 часов утра 28 июня.

Для водного транспорта стала недоступна часть акватории устья Невы и Финского залива. Там будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии. Из-за оцепления нельзя будет попасть в Парк 300-летия Петербурга и на прилегающие территории, западную часть Крестовского острова и Петровской косы, северный и западный берега Васильевского острова.

С 08:00 27 июня до 2:00 28 июня закрылось движение по Большому Петровскому мосту и улице Савиной, Теннисной, Велосипедной и Футбольной аллеям, набережной Гребного канала, Северной дороге, Бодрову переулку, набережной Мартынова от Бодрова переулка до улицы Рюхина, Южной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги, Большому Петровскому мосту.

С утра до часа ночи автомобили не смогут проехать по ЗСД на участке от Приморского проспекта до набережной реки Екатерингофки, а до 6 утра — по Петровской косе. С 5 вечера до часа ночи закрываются Приморский проспект, Яхтенная улица и одноименный мост, мост Бетанкура, набережная Макарова. На Васильевском острове — участки улицы Одоевского, проспекта КИМа и нескольких других магистралей. Маршруты объезда можно посмотреть здесь.

Из-за ограничений движения свои маршруты меняют автобусы № 14, № 134А, № 134Б и маршрутка К-131. Автобусы № 10, 14, 25 проследуют без остановки по Рюхиной улице и не доедут до конечной станции «Крестовский остров». С 5 вечера 27 июня пассажиров не будут высаживать на перекрёстке Наличной и Уральской улиц и на конечной остановке «Улица Кораблестроителей».

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Комментарии (15)

Наталья Коптяева
А говорят денег нет, бюджет надо урезать. Для кого весь этот балаган, во время "эпидемии"?
krasnonosov
Говорят, в обычный год, если прислушаться в эту ночь, то в небе над Петербургом можно было услышать, как рвутся девственные плевы выпускниц.
В этом же году будет слышен лишь их жалобный плач.
victorstarshinov
праздник виртуальный, а ДБ реальный.
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