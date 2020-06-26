Ночные автобусы и метро в обычном режиме. Комтранс рассказал, как будет работать транспорт во время «Алых парусов»

В Санкт-Петербурге 27 июня и в ночь на 28 июня маршруты общественного транспорта изменятся в связи с подготовкой и проведением праздника «Алые паруса». Некоторых конечных остановок пассажиры не досчитаются. Как сообщает 26 июня комтранс, с 8:00 27 июня до 2:00 28 июня закрывается движение по Большому Петровскому мосту и улице Савиной. Автобусы № 14 будут следовать от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до Морского проспекта, далее по Морскому проспекту, Петроградской улице, Большому Крестовскому мосту, Большой Зелениной улице и далее по действующей трассе до конечной остановки «Метро «Выборгская»» (в оба направления). По такой же трассе поедет маршрутка К-131.

С 19:00 27 июня до 1:00 28 июня закрывается движение по Приморскому проспекту на участке от Яхтенной до улицы Савушкина. Автобус № 134А будет ехать от конечной остановки «Лахтинский разлив» по действующей трассе до Яхтенной улицы, далее по ней, по улице Савушкина и до конечной остановки «Афонская улица». Автобус № 134Б — от конечной остановки «Афонская улица» по действующей трассе до улицы Савушкина, по ней, по Школьной улице и до конечной остановки «Лахтинский разлив». С 22:00 27 июня до 1:00 28 июня закрывается движение транспорта по ЗСД от Приморского проспекта до набережной Екатерингофки. «Ночной» автобус № 3М будет курсировать от станции «Рыбацкое» до «Приморской». При этом 27 июня с 8:00 до окончания движения транспорта не будут работать остановки на Рюхиной улице и на конечной станции «Крестовский остров» (автобусы № 10, 14, 25). 27 июня с 17:00 будет отменена посадка и высадка пассажиров на перекрёстке Наличной и Уральской улиц (автобусы № 3М, 1, 6, 7, 41, 42, 47, 100, 128, 151, 152, 152, троллейбусы № 9, 10, 11) и на конечной остановке «Улица Кораблестроителей» (трамваи № 6, 40, троллейбусы № 9, 10, 11).